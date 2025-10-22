Jorge Serna: "Estoy contento porque el grupo trabaja bien"

Jorge Serna, entrenador del Casademont Zaragoza U22, ha analizado este miércoles tras el entrenamiento en el Stadium Casablanca la situación de su equipo antes de la tercera jornada de Liga, que les enfrentará este viernes a las 21.00 horas al Fundación CB Canarias en Tenerife. El técnico del filial rojillo ha repasado el estado de la plantilla, marcada por la logística del primer equipo, y la dificultad del próximo rival.

La principal incógnita para Serna es la disponibilidad de los jugadores que están en dinámica del primer equipo, que viaja a tierras castellanoleonesas: “En principio, todos disponibles. A la espera del viaje a Burgos del primer equipo”, ha explicado el entrenador. A nivel de salud, el grupo llega bien: “Hemos entrenado bien. Hemos recuperado a Rubén Valero, que no pudo estar en la última jornada. Por lo tanto, en disposición”.

Sin embargo, la presencia de Traoré y Lucas está en el aire y dependerá de la evolución del equipo de ACB: “Nosotros, en principio, en la expedición, viajamos los que hemos entrenado. Traoré y Lucas no viajan con nosotros porque están en el primer equipo”, ha confirmado Serna. La decisión final se tomará con poco margen. “Vamos día a día en este sentido. Vamos a ver si no hay ningún percance, luego a ver cómo se hace el traslado a Burgos. Y vamos a ver cómo evolucionan. Y luego ya veremos en las últimas 24 horas”.

Tras las dos primeras jornadas, Serna hace un balance positivo del trabajo, más allá de los marcadores: “Estoy contento en general, porque el grupo trabaja bien. Trabajamos muy duro, muchas horas”, ha asegurado. “Y los chavales, la verdad es que el nivel de compromiso es total. En ese sentido, muy contentos”.

No obstante, el técnico es consciente del margen de mejora del equipo: “Como siempre a los entrenadores, nos gustaría jugar un poquito mejor. Jugar un poquito más sueltos, un poquito más fluidos, un juego más limpio”, ha admitido. Serna recordó el último encuentro: “No nos hubiera gustado sufrir tanto en la pista de Manresa. Al final, pues bueno, lo sacamos, pero sufriendo mucho”. Aun así, el entrenador del U22 lo enmarca en un proceso lógico: “En la línea normal de afrontar la tercera jornada de una competición nueva. Con un equipo muy nuevo. Y que seguimos construyendo y seguimos mejorando”, ha asegurado.

Sobre el rival de este viernes, el Fundación CB Canarias, Serna ha adevertido que no es el primer partido difícil al que se enfrentan esta temporada: “Yo te diría que ya Manresa y Badalona…”. El técnico ha recordado las complicaciones del último encuentro, que el Casademont acabó ganando: “En Manresa parecía que lo teníamos hecho y, con la lesión de Traoré, empiezan a remontarnos y pasamos de tenerlo hecho a tenerlo perdido”. El entrenador ha atribuido esta irregularidad a la juventud de la plantilla: “Cuando estás con gente tan joven, los partidos tienen subida y bajadas”.

El preparador del U22 ha elogiado al conjunto insular: “Tiene muy buena plantilla y lo está haciendo muy bien. El otro día juegan muy bien contra el Barça. La primera jornada ganan al Valencia”, ha destacado. “Tienen jugadores de muchísimo nivel. Jugadores que han dominado la LEB plata. Por tanto, tiene una plantilla de primerísimo nivel”.

Además, Serna ha definido la competición como impredecible: “Esta liga va a ser de subidas, de bajadas, de idas y de vueltas. Hay tantas imprecisiones. El ritmo es tan precipitado. Y ya nos gusta que sea así, que se haga un ritmo y un juego que a veces parece un poco anárquico. Pero es un juego muy de gente joven que está aprendiendo y que está mejorando”.