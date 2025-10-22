Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Mersin-Casademont Zaragoza, en directo: duelo clave en la Euroliga

Las de Cantero buscan en la cancha de un enemigo íntimo su segunda victoria en la competición

Mariona Ortiz marca jugada durante un encuentro en el Felipe

Mariona Ortiz marca jugada durante un encuentro en el Felipe / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Zaragoza

Tras el traspiés ante el Venezia en el Príncipe Felipe, el Casademont Zaragoza busca enderzar el rumbo en la Euroliga y lo hace en la cancha de un viejo conocido, el poderoso Mersin. Se espera un ambiente caliente en Turquía ante un equipo de mucho nivel, pero en horas bajas y que ha empezado con dos derrotas, por lo que no puede permitirse una tercera. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido:

