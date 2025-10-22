En Directo
Casademont Zaragoza
El Mersin-Casademont Zaragoza, en directo: duelo clave en la Euroliga
Las de Cantero buscan en la cancha de un enemigo íntimo su segunda victoria en la competición
Tras el traspiés ante el Venezia en el Príncipe Felipe, el Casademont Zaragoza busca enderzar el rumbo en la Euroliga y lo hace en la cancha de un viejo conocido, el poderoso Mersin. Se espera un ambiente caliente en Turquía ante un equipo de mucho nivel, pero en horas bajas y que ha empezado con dos derrotas, por lo que no puede permitirse una tercera. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido:
Pérdida de Marionay Burke sigue haciendo daño (36-29)
Triiiiiplee de Leite (31-29)
29 a 26. Leite y Mawuli recortan
Triple ahora de Mersin (27-22). No acaba de culminar la remontada el Casademont. 6 para el descanso
Triiiiiiple Mawuli (24-22)
2+1 de Mawuli que vuelve a apretar el marcador en el inicio del segundo cuarto (22-19)
Vuelve a estirar el marcador el Mersin (19-14)
Noticia. Reaparece Nerea Hermosa
Pueyo y Leite meten de lleno al Casademont en el partifo (15-14)
Malísima falta. La segunda de Mariona
