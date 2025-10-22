El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)

Acabó el encuentro en Turquía con Helena Pueyo anotando un triple desde medio campo sobre la bocina. No había mejor manera de cerrar un partido en el que el Casademont Zaragoza se reencontró consigo mismo para sumar en la cancha del Mersin una victoria de muchos quilates y que vuelve a encauzar su camino en la Euroliga en la primera gran exhibición de Carla Leite con el equipo aragonés. Con Mawuli, Gueye y Pueyo de perfectas escuderas, las de Cantero remontaron un partido que tenía mal color hasta que las zaragozanas volvieron a ser las que siempre han sido en defensa.

Pasaron muchas cosas en los primeros 10 minutos del choque. Las turcas, conscientes de que para ellas el encuentro era prácticamente una final, protagonizaron un arrollador arranque en el que amagó con escaparse en el marcador. En poco más de 3 minutos, las de Cantero se vieron abajo con un preocupante 13-2. La reacción era obligatoria si se quería pelear por el triunfo. Entonces llegó lo que tanto tiempo llevaba esperando el Casademont y su afición, el primer show de Carla Leite. La francesa fue un auténtico torbellino sobre la pista y lideró un necesario parcial de las aragonesas que le permitió engancharse al duelo (15-14).

La mala noticia, la segunda falta de Mariona, que no pudo jugar demasiado en una primera parte en la que tampoco estuvo acertada. En esos minutos volvió a la cancha, muchos meses después de su lesión Nerea Hermosa, pero el ritmo de partido, lógico por su inactividad, fue demasiado para ella. El primer cuarto acabó con un 20-16 que, tal como había ido el inicio, podía considerarse bueno.

Relevo

Carla Leite pasó el relevo a Mawuli y la japonesa jugó entonces sus mejores minutos de la temporada. El empuje y los puntos de la nipona volvieron a apretar el choque. Tuvo una posesión el Casademont para empatar el marcador o incluso ponerse por delante, pero no la supo aprovechar y entonces el encuentro volvió a girar hacia los intereses de las turcas. Las de Cantero no encontraban la manera de frenar a las locales y la facilidad con la que anotaba el Mersin hizo que poco a poco la renta se fuera ampliando. A pesar del empeño de Helena Pueyo, el 43-35 con el que se llegó al descanso ponía las cosas difíciles.

43 puntos de nuevo eran demasiados para un Casademont que tenía que encontrar la manera de cerrar el grifo atrás y volver a ser el quipo que siempre ha sido en defensa. Hempe estropeó un buen arranque de tercer cuarto y el Mersin volvió a ponerse 10 arriba. Entró entonces el encuentro en una fase de intercambio de canastas que no le servía al equipo aragonés. Entonces sí, en los últimos minutos de tercer cuarto, apareció la defensa. Sin estar demasiadas inspiradas en ataque, las de Cantero fueron remaban y remaban y un triple de Gueye puso el 55-52 antes del parcial decisivo. Había partido en Turquía.

Esa canasta encendió a la pívot francesa y de sus manos salieron ocho puntos más consecutivos para que, a falta de ocho minutos, ponía al Casademont por delante por primera vez en el partido. Había hecho lo más difícil el equipo, pero entonces se atascó y recibió un parcial de Mersin que parecía definitivo (66-60). Pero en un ataque de pundonor y de rasmia, la que puede ser la santísima trinidad de este Casademont (Mariona, Leite y Pueyo) hizo de las suyas para que las de Cantero le robaran el alma a las turcas y, de paso, recuperan la suya. La que tanta tardes de gloria le ha dado.

Triiiipleeeee de Pueyo desde el medio para cerrar el partido (72-79).

Anota Carla Leite dos tiros libres (72-76). 4 segundos. La victoria no se puede escapar

Tiros libre para Pueyo. Anota uno y falla el segundo. Perooo el rebote es de Casademooont.

Mal ahora en defensa (72-73)

Y Hempeee ahora. Bien jugado Casademont (70-73). Quedan 14 segundos. Bola Mersin

Leiteeee, Leitee

Vaya triple de Burke (70-69)

Leite, desde el libre, pone por delante al Casademont

Empata a 67. Queda minuto y medio