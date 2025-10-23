El Casademont Zaragoza busca un lleno doble en Haloween

El Casademont Zaragoza quiere celebrar Halloween con la Marea Roja y la afición está respondiendo. La iniciativa del pack de entradas para ver a los dos equipos está teniendo éxito y ya solo quedan 700 entradas para un fin de semana en el que el club sueña con un doble lleno en el Príncipe Felipe.

Por solo 30 euros los seguidores del Casademont podrán asistir el domingo al partido del conjunto masculino frente al Real Madrid y, un día antes, al encuentro del equipo femenino ante el Spar Girona. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del Casademont Zaragoza y en las taquillas del pabellón, hasta agotar existencias.