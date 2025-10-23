El Casademont Zaragoza hace historia en Chipre: una paliza de récord

Visitaba el Casademont Zaragoza Chipre sobre aviso. El Anorthosis es un equipo indudablemente inferior a los aragoneses, pero su victoria en la cancha del Bakken Bears danés había puesto patas arriba el grupo y el duelo entre ambos conjuntos dictaría el primer puesto provisional del grupo de la FIBA Europe Cup. La victoria de los de Ramírez era previsible, pero no así la forma. Y es que el conjunto zaragozano pasó por encima de los chipriotas para firmar el triunfo más contundente a domicilio y el tercero con más diferencia de puntos a favor de su historia.

El 67-112 que le endosó el Casademont al Anorthosis y sus 45 puntos de diferencia entran directamente en la historia del club como la victoria más holgada en competición europea. El triunfo en Chipre sustituye a uno ante el Belfius Mons, en la Eurocup, en la campaña 13-14. Para encontrar algún partido en la que el equipo aragonés haya ganado por más puntos hay que mirar en la ACB.

Además, no hay que irse demasiado lejos en el tiempo, porque el récord de la victoria más amplia conseguida por el Casademont Zaragoza se consiguió la temporada pasada. Fue ante el Breogán en el Príncipe Felipe. Con Fisac en el banquillo , los aragoneses pasaron por encima del Breogán en un partido perfecto (111-53) y esos 58 tantos de renta pusieron una marca que parece complicada de batir. El segundo duelo con mayor diferencia a favor de la historia del club es un 112-66 (+46), también en el Príncipe Felipe, frente al Joventut de Badalona en el curso 18-19. El tercer escalón del podio es para el reciente triunfo en Chipre.

Con ese abultado resultado, los de Ramírez (salvo cataclismo) se asegura el basketaverage frente al Anorthosis. Por ello, el Casademont Zaragoza es el claro favorito para acabar como primero de grupo y conseguir la clasificación directa para la segunda fase de la FIBA Europe Cup. Parece que este curso el equipo aragonés se está tomando más en serio la competición para tratar de no repetir el fracaso de sus dos anteriores participaciones.