No hay dos sin tres: La previa del Fundación CB Canarias - Casademont Zaragoza U22

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes, 24 de octubre, el partido de la tercera jornada de la Liga U ante el Fundación CB Canarias en el pabellón Santiago Martín de Tenerife a las 21.00 horas. El equipo rojillo ha tenido un muy buen comienzo tras dos victorias consecutivas frente al Joventut Badalona (99-84) y el BAXI Manresa (101-105), y quiere seguir manteniendo esta racha en el próximo encuentro.

El entrenador, Jorge Serna, analizó la actualidad del conjunto aragonés tras el entrenamiento de este miércoles en el Stadium Casablanca. El técnico se mostró satisfecho con la evolución del grupo, destacando la actitud y compromiso de unos jugadores que están sabiendo responder a las exigencias de su debut en la competición nueva. El equipo, además, llega en buen estado físico y recupera a Rubén Valero, que estuvo ausente en la última jornada por molestias.

Las incógnitas principales del equipo aragonés giran en torno a Traoré y Lucas Langarita. Su participación dependerá del funcionamiento y organización del primer equipo, que este fin de semana viaja a Burgos. En principio, el bloque que ha trabajado junto a Serna durante la semana será el que viaje a las islas, aunque cabe la posibilidad de que se vea modificado por una decisión final que podría tomarse en las horas previas al partido.

El técnico valoró el esfuerzo y la entrega de un grupo que, pese a corta edad, compite con intensidad y mejora en cada partido. Sin embargo, reconoció que todavía quedan algunos aspectos que pulir, especialmente en la fluidez del juego y la gestión de los momentos complicados. El partido ante el BAXI Manresa fue un encuentro sufrido y ajustado que sirvió de lección al grupo para aprender a mantener la concentración hasta el pitido final.

El rival de este viernes se presenta como uno de los más exigentes de la Liga. El Fundación CB Canarias llega también invicto tras imponerse al Valencia B (74-93) y dando la sorpresa ante el Barça Atlètic (81-76), mostrando un alto nivel en su estilo de juego ofensivo. Cabe destacar que la plantilla del conjunto canario cuenta con jugadores experimentados en Segunda FEB.

Serna advirtió que la Liga U22 está demostrando ser una competición muy abierta, en la que la juventud de los equipos genera partidos llenos de ritmo e intensidad. La clave para el Casademont estará en mantener la identidad y la energía en ambos lados de la pista. El equipo aragonés viajará con el objetivo principal de sumar su tercera victoria consecutiva y seguir demostrando con este buen inicio de campaña que la cantera rojilla tiene un gran potencial. La visita al Fundación CB Canarias pondrá a prueba el trabajo del equipo y si puede seguir manteniéndose invicto ante uno de los rivales más sólidos del campeonato.