El primer 'show' de Leite en el Casademont: ¡para esto has venido, Carla!

Llegaba el Casademont Zaragoza a Turquía tras dos derrotas consecutivas y dejando ciertas dudas. El inicio frente al Mersin no pudo ser peor, un 13-2 que complicaba ya mucho el partido casi sin tan siquiera haber comenzado. Una derrota abultada podría haber provocado que se hablara de la primera crisis del curso para las aragonesas, pero entonces apareció ella. Había ido dejando pinceladas de su arte, pero Carla Leite se presentó en sociedad para el que no la conociera y con su actuación lideró un triunfo que quizá en el futuro pueda considerarse como el día 1 de la era Leite en el Casademont.

Porque la francesa ha llegado exactamente para hacer lo que hizo ante el Mersin. Para, con su talento, desatascar al equipo cuando el plan A no esté funcionando. Y como las grandes jugadoras aparecen en grandes partidos y escenarios, Leite consideró que había llegado su momento. Cuando las turcas amenazaban con poner la directa, un triple de la gala y una imponente entrada a canasta que acabó en asistencia para el triple de Hempe prendieron la mecha. Durante la primera parte, Leite se echó el equipo a la espalda y su chispa mantuvo con vida al Casademont.

Después, se tomó un respiro la base en la reanudación, aunque sigo produciendo para, gracias a la ayuda de sus compañeras en un tremendo esfuerzo colectivo, llegar al último minuto con posibilidades de ganar el partido. Y ahí, cuando otras jugadoras les quema el balón, Carla Leite es valiente y, en muchas ocasiones, letal. La francesa anotó un canasto para poner a las suyas por delante y después no le tembló el pulso a la hora de certificar el triunfo con dos tiros libres.

Inmaculada

Culminó así su primer show con el equipo aragonés en un duelo en el que acabó con 22 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes. Mención especial para el inmaculado 9 de 9 desde el libre, distancia en la que el Casademont tenía margen de mejora. Ahora, con Leite tiene Carlos Cantero un seguro de vida en esa disciplina cuando los encuentros se decidan in extremis.

Necesitaba un partido así la francesa para reivindicar su figura tras varias actuaciones en las que había dejado luces y sombras. Nada extraño para una jugadora nueva que necesita un proceso de adaptación y que, hay que recordar, llegó sin descanso tras jugar los playoffs de la WNBA. Leite podría haberse tomado unas semanas de vacaciones, pero la base quiso estar con el equipo desde el primer momento. Por poner en contexto su compromiso, Leo Fiebich, en su misma situación, acaba de incorporarse a los entrenamientos del Valencia Basket.

En cambio, Leite ya gana decide partidos para el Casademont Zaragoza. "Hemos ganado porque hemos respetado el plan de partido y hemos sido generosas" , decía la francesa nada más acabar el encuentro en Turquía. Aunque la humildad de sus palabras no oculta la realidad. Cuando ese plan se tambaleaba y el equipo aragonés no encontraba la salida, fue Carla Leite la que, con su magia, rompió los esquemas y cambió el encuentro. Para eso ha venido