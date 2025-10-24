Carlos Cantero: "El Baxi Ferrol tiene muchas opciones y me gustaría más tiempo para prepararlo"

Carlos Cantero, entrenador de Casademont Zaragoza, querría disponer de alguna sesión más de las que va a tener para preparar el partido de este domingo frente al Baxi Ferrol porque es un rival que tiene "muchas opciones".

"Con los equipos de Lino López tenemos mucha experiencia y cuentan con muchas opciones. Me gustaría tener más sesiones para poder preparar todas las opciones de juego que tienen", ha manifestado este viernes antes de comenzar la penúltima sesión de entrenamiento de su equipo.

Cantero ha recordado que en estos últimos años en los enfrentamientos con las ferrolanas ha habido de todo, aunque no tenía claro si ha ganado más veces que perdido. "Dentro de los partidos ganados y perdidos ha habido de todo. Derrotas abultadas, victoria en el último segundo o el último que ganamos cómodas en A Malata".

Tras el gran triunfo ante el CBK Mersin en Euroliga, el técnico madrileño ha comentado que "el día de descanso lo pasas viajando, pero a las jugadoras les digo que es lo que está ahí. Un viaje largo y dos sesiones para preparar el partido. No hay cansancio excesivo, ni estamos frescas". El objetivo para el partido del domingo, en el que contarán con el apoyo de su público será "motivarnos lo máximo posible".

De las jugadoras con algunas molestias, la principal preocupación la tiene en Ornella Bankolé a la que han tenido que sacarle líquido de la rodilla, pero no la ha dado por descartada, mientra que tanto Merritt Hempe como Carla Leite ya están recuperadas con los problemas tras un partido hace dos días.

Para el partido contra las ferrolanas, Cantero ha asegurado que quieren la victoria y hacerlo en casa les permite "una mejor gestión de las emociones y las cargas, con la vista puesta en la Euroliga pero también dando importancia a la Liga".

Cantero se ha mostrado satisfecho por el triunfo en Turquía, tras dos derrotas en los encuentros anteriores, aunque ha reconocido que "el aspecto emocional en el baloncesto femenino es una montaña rusa, pero las cosas ni son tan buenas ni tan malas. Dos derrotas no me parece mucho, pero hemos empezado la temporada a un nivel muy fuerte y es normal algún bajón".