El Casademont U22 se deja el invicto en las Islas Canarias (80-68)

Fue en la tercera jornada de la nueva Liga U22 cuando llegó la primera derrota del Casademont Zaragoza (80-68). El CB Canarias era un rival peligroso. En la última jornada venía de ganar al Barcelona y eso son palabras mayores. Aunque lo intentaron, los isleños consiguieron romper el encuentro en el tercer cuarto ante los pupilos de Serna, que no mostraron el acierto de sus dos primeros choques.

No empezó bien el partido, un parcial de 10-0 para los isleños marcó un primer cuarto que acabó con un 21-14 peligroso. Sin embargo, el Casademont reaccionó gracias a unos buenos minutos de Álex Moreno, equilibró la contienda e incluso llegó a ponerse por delante. A partir de ahí, el tramo que siguió hasta el descanso fue duro de ver, con errores groseros de ambos equipos hasta que finalizó el segundo cuarto con un 30-28 que dejaba todo abierto para la reanudación.

Fue tras el paso por vestuarios cuando el CB Canarias, liderado por un inspirado Sangaré, asestó el golpe definitivo a los aragoneses. Remontar los 14 puntos de renta isleña cuando comenzaba el último cuarto parecía una quimera. No obstante, no se rindió el Casademont, que llegó a ponerse a solo seis puntos (62-56), pero los locales no se pusieron nerviosos y acabaron confirmando una derrota que no empaña el gran inicio de los canteranos en la competición.

Ficha técnica

CB CANARIAS U22: López (4), Acosta (3), Bordón (15), Rodríguez (15), Sangaré (15) -cinco inicial- Guerra (-), Delgado (4), Prekevicius (-), Crujeiras (6), Riga (13), Fernández (9) y Lima (4).

CASADEMONT ZARAGOZA U22: García (-), Moreno (14), Alias (5), Traoré (11), Rodríguez (4) -cinco inicial- Lukic (6), Valle (-), Faye (8), Campo (6), Savkov (14), Valero (-) y Soumalia (-).

PARCIALES POR CUARTOS: 21-14, 9-14, 28-16 y 22-24

ÁRBITROS: Palanca Page, Gómez Luque y Álvarez Rodríguez. Sin eliminados.

INCIDENCIAS: partido de la tercera jornada de la Liga U22 disputado en el pabellónSantiago Martín de Tenerife.