Jesús Ramírez: "Será un partido difícil, tenemos que ir a ganarlo sí o sí"

El Casademont Zaragoza se medirá este sábado, 25 de octubre, ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos a las 21.00 horas en el Coliseum Burgos en la cuarta jornada de la Liga Endesa, con la intención de continuar y confirmar las buenas sensaciones que tuvo el equipo en la FIBA Europe Cup. El entrenador del equipo rojillo, Jesús Ramírez, compadeció ante los medios tras la contundente victoria frente al Anorthonis Famagusta (67-112) en Chipre. “El equipo llega bien, ha sido una semana diferente con un viaje largo pero sin contratiempos. Aunque todavía nos quedan cosas por cubrir para el partido”, admitió.

El técnico valoró positivamente el rendimiento del conjunto aragonés en la FIBA Europe Cup, aunque admitió cierta sorpresa por la facilidad con la que se impusieron al rival: “Esperaba más dificultad, aunque sí que es verdad que estuvimos serios los cuarenta minutos y no les dejamos hacer mucho. No es fácil porque a veces la mente puede confundir a los jugadores, pero vamos en la dirección correcta”.

De cara al partido de la ACB en Burgos, Ramírez anticipó que es un encuentro complicado. “Será un partido muy difícil, ya tuvimos una pequeña muestra en pretemporada que cuando fuimos bien el partido fue en nuestra dirección y que cuando paramos nos pasaron por encima. La semana pasada estuvimos un poco planos y nos faltó chispa”, confesó el técnico y respecto al juego del rival dijo que “es un equipo que juega muy rápido, que sabe lo que hace y tiene jugadores muy peligrosos nosotros Tenemos que estar muy precisos y eso es lo que nos va a dar nuestras opciones de competir y ganar”.

El entrenador insistió en que su preparación no varía según los resultados sino que todos los partidos son igual de importantes: “La Liga es muy larga y el calendario exigente, primero tenemos que gestionar lo que tenemos delante y luego ver donde estamos. Para mí, cada partido cuenta con sus peculiaridades y tenemos que ir a ganarlo sí o sí”.

Una de las principales preocupaciones del equipo sigue siendo el estado de Marco Spissu, que arrastra molestias. “Tiene un problema que no se solucionará en pocas semanas, pero estamos intentando ayudarle para aliviar un poco el dolor con el que viene jugando. La semana ha ido bien, hemos hecho todo lo que hemos podido con tratamientos de varios tipos. Hoy está para entrenar y espero que mañana esté para jugar”, explicó Ramírez.

El técnico volvió a subrayar la importancia de la constancia como clave para que el equipo mantenga su energía y pueda conseguir la victoria ante el equipo burgalés: “La sensación es muy diferente, se ve un equipo compacto que se mueve junto y no es fácil jugar contra nosotros. Cuando estamos planos dependemos mucho más del acierto y de detalles que no controlamos”.

Respecto a las posibilidades de repetir la actuación de Chipre, Ramírez fue optimista. “Quiero pensar que sí, afrontamos un partido de la ACB en Burgos que es extremadamente difícil, pero los jugadores que tenemos están acostumbrado a esa competición. Vamos a trasladar la concentración y la mentalidad a otro nivel”, concluyó el técnico. El Casademont Zaragoza buscará dejar atrás la derrota en casa ante el Río Breogán e intentará sumar su segunda victoria en este inicio liguero.