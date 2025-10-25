La previa del Casademont-Baxi Ferrol: a recuperar la senda de las victorias en Liga

El Casademont Zaragoza vuelve a casa y a la realidad doméstica de la Liga Femenina Endesa tras su estupenda victoria en Mersin en la Euroliga. Lo hace para recibir al Baxi Ferrol en busca de su tercer triunfo del curso y quitarse así el gusto amargo del mal partido en Gernica. Se trata de mantener el alto nivel competitivo que ha mostrado el equipo aragonés en este inicio de temporada porque, además, va a necesitarlo para batir a un buen equipo como el gallego. La cita es a las 12.15 en el Príncipe Felipe.

El Baxi Ferrol llega en la misma situación que las aragonesas, con dos victorias y una derrota, y no las ha conseguido en partidos fáciles, ya que en la primera jornada se impuso nada menos que al campeón Valencia Basket y su única derrota se ha producido ante el único invicto que queda en la competición, el Spar Girona. Además, se mantiene invicto en la Eurocup después de tres jornadas y tras ganar esta misma semana a domicilio, en casa del Zagłębie Sosnowiec por 83-90.

Tres de sus jugadoras promedian por encima de los diez puntos por partido en la Liga Femenina Endesa: Dalayah Daniels con 16,7, Moira Joiner con 12,3 y Blanca Millán con 10,6. Daniels y Joiner son las mejores reboteadoras con 5,3 capturas de media cada una y Karla Erjavec lidera el ranking de asistencias con 2,3 de promedio. Eso sí, su rotación es más corta que la del Casademont Zaragoza, con solo nueve jugadoras, y ese es un factor común que va a encontrarse en la Liga el conjunto aragonés y que debe aprovechar.

Eso sí, llega con alguna duda a este partido Carlos Cantero. El madrileño explicó en la previa que, en principio, podrá contar con Merritt Hempe, que ya pudo participar en Mersin, mientras que está pendiente de la rodilla de Bankolé, que ya no le dejó jugar en Turquía. Además, está recuperando a Nerea Hermosa, que volvió a jugar el miércoles 7 meses después de su operación de rodilla. La idea es que tenga también unos minutos si todo va bien.

Que todo vaya bien será que el Casademont Zaragoza pueda seguir sumando triunfos a su casillero y continuar rodando al equipo para alcanzar su mejor nivel de manera más continuada. Porque los retos no se detienen. El de este domingo ya será importante, pero el miércoles le espera otro partido fundamental en Europa.