Prueba de nivel tras el masaje. La previa del San Pablo Burgos - Casademont Zaragoza

Llega el Casademont Zaragoza al encuentro ante el San Pablo Burgos de este sábado (21.00 horas) tras el baño y masaje que fue el encuentro en Chipre ante el Anarthosis. La buena imagen y el porrón de récords que batió el equipo en el choque europeo no puede despistar ni relajar a un conjunto aragonés que parece que ha comenzado la temporada con buenas sensaciones, pero la realidad es que en la Liga su bagaje es de 1-2 habiendo jugado dos encuentros en el Príncipe Felipe.

El inesperado tropiezo de la pasada semana ante el Breogán hace que el encuentro ante el Burgos sea prácticamente de victoria obligada si los de Jesús Ramírez no quieren que se les ponga demasiado cuesta arriba la posibilidad de clasificarse para la Copa del Rey. Por ello, el técnico se mostró tajante en rueda de prensa. "Será un partido muy difícil, pero tenemos que ir a ganarlo sí o sí", subrayó el catalán, que tiene claro que lo de este sábado será una película muy diferente a la del pasado miércoles. "Vamos a trasladar la concentración y la mentalidad a otro nivel. Burgos es un equipo que juega muy rápido, que sabe lo que hace y tiene jugadores muy peligrosos nosotros. Tenemos que estar muy precisos y eso es lo que nos va a dar nuestras opciones de competir y ganar", valoró.

Para conseguir salir con una sonrisa de su tercer viaje consecutivo, Ramírez tiene que claro que su Casademont tiene que ser más regular y constante. "La sensación es muy diferente, se ve un equipo compacto que se mueve junto y no es fácil jugar contra nosotros. Cuando estamos planos dependemos mucho más del acierto y de detalles que no controlamos", explicó el entrenador.

Para el encuentro en Castilla y León, hacia donde la expedición aragonesa viajó ayer por la tarde, el Casademont Zaragoza "llega bien. Ha sido una semana diferente con un viaje largo pero sin contratiempos", analizó un Ramírez que cuenta con, a excepción del lesionado de larga duración Kabaca, toda la plantilla a su disposición. Sin embargo, la salud de un jugador preocupa especialmente en el seno del equipo. Se trata de Marco Spissu, que se quedó en Zaragoza descansando mientras sus compañeros volaron a Chipre. "Tiene un problema que no se solucionará en pocas semanas, pero estamos intentando ayudarle para aliviar un poco el dolor con el que viene jugando. La semana ha ido bien, hemos hecho todo lo que hemos podido con tratamientos de varios tipos. Hoy (por ayer) está para entrenar y espero que pueda jugar con nosotros", explicó el técnico del Casademont.

Enfrente, en un duelo más importante de lo que parece, estará el San Pablo Burgos. Dirigido por Bruno Savignani, el rival del Casademont ha obtenido el mismo balance que los de Ramírez (1-2) en este arranque liguero, pero también para ellos las sensaciones parecen mejores que los números. Tanto es así que los recién ascendidos estuvieron a punto de dar la campanada la pasada jornada y llevarse la victoria en la cancha del Real Madrid, donde llegaron a ir ganando por ocho puntos mediado el tercer cuarto.

Jugadores como el brasileño Meindl (que llegó a fichar por el Casademont pero nunca debutó), Samuels, Corbalán o Jackson amenazan a un conjunto aragonés que necesita la victoria en un encuentro que puede marcar el futuro más próximo del equipo y comenzar a definir sus objetivos reales. "La ACB es muy larga y el calendario exigente, primero tenemos que gestionar lo que tenemos delante y luego ver dónde estamos", dijo Ramírez. Pues eso, a ver dónde está este Casademont.