CASADEMONT ZARAGOZA
Robinson domina desde las alturas y Joaquín lo revoluciona todo: las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza en Burgos
EL MEJOR
Robinson
Imperial |8| Magnífico partido el suyo, volando y casi sin fallo en el tiro.
Bell-Haynes | 7 |
Tocado. Se llevó varios golpes durante el partido que no le permitieron tener más regularidad.
Yusta | 7 |
Maduro. Sabe cuándo anotar, cuándo pasar y qué necesita el equipo en cada momento.
Stephens | 7 |
Poderoso. Mientras estuvo en pista, sumó mucho, pero se llevó un golpe al inicio del segundo tiempo.
Dubljevic | 6 |
Voluntarioso. No se le puede negar el trabajo y la buena intención, ayer se llevó muchos palos.
Spissu | 7 |
Controlador. Su presencia en la pista en el tramo final fue clave, dio 7 asistencias.
Stevenson | 5 |
Escaso. Tuvo pocos minutos y poco acierto, Joaquín le pasó por la derecha.
González | 5 |
Defensor. Otro buen partido atrás y más tímido en ataque, lo habitual.
Rodríguez | 9 |
Revolucionario. Cambia partidos y los pone patas arriba, está extraordinario.
Soriano | 5 |
Diesel. Le cuesta entrar en los partidos y hacerse un hueco en la pintura.
Fernández | - |
Inédito. Pese a sus buenos minutos, el zaragozano no dispuso de ninguno.
Traoré | - |
Convocado. Completó el roster en lugar de Langarita pero no tuvo oportunidad.
