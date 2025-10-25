Robinson domina desde las alturas y Joaquín lo revoluciona todo: las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza en Burgos

EL MEJOR

Robinson

Imperial |8| Magnífico partido el suyo, volando y casi sin fallo en el tiro.

Bell-Haynes | 7 |

Tocado. Se llevó varios golpes durante el partido que no le permitieron tener más regularidad.

Yusta | 7 |

Maduro. Sabe cuándo anotar, cuándo pasar y qué necesita el equipo en cada momento.

Stephens | 7 |

Poderoso. Mientras estuvo en pista, sumó mucho, pero se llevó un golpe al inicio del segundo tiempo.

Dubljevic | 6 |

Voluntarioso. No se le puede negar el trabajo y la buena intención, ayer se llevó muchos palos.

Spissu | 7 |

Controlador. Su presencia en la pista en el tramo final fue clave, dio 7 asistencias.

Stevenson | 5 |

Escaso. Tuvo pocos minutos y poco acierto, Joaquín le pasó por la derecha.

González | 5 |

Defensor. Otro buen partido atrás y más tímido en ataque, lo habitual.

Rodríguez | 9 |

Revolucionario. Cambia partidos y los pone patas arriba, está extraordinario.

Soriano | 5 |

Diesel. Le cuesta entrar en los partidos y hacerse un hueco en la pintura.

Fernández | - |

Inédito. Pese a sus buenos minutos, el zaragozano no dispuso de ninguno.

Traoré | - |

Convocado. Completó el roster en lugar de Langarita pero no tuvo oportunidad.