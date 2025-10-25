En Directo
21.00 HORAS
El San Pablo Burgos-Casademont Zaragoza, en directo
Partido de la jornada 4 de la Liga Endesa ACB
Llega el Casademont Zaragoza al encuentro ante el San Pablo Burgos de este sábado (21.00 horas) tras el baño y masaje que fue el encuentro en Chipre ante el Anarthosis. La buena imagen y el porrón de récords que batió el equipo en el choque europeo no puede despistar ni relajar a un conjunto aragonés que parece que ha comenzado la temporada con buenas sensaciones, pero la realidad es que en la Liga su bagaje es de 1-2 habiendo jugado dos encuentros en el Príncipe Felipe.
Ya tenemos quinteto en Burgos, sin sorpresas: Bell-Haynes, Yusta, Stephens, Robinson y Dubljevic
Buenas tardes con una última hora en la convocatoria: Youssouf Traoré se sentará en el banquillo mientras que Lucas Langarita se quedará fuera del roster para el duelo de esta noche en Burgos.
