El San Pablo Burgos-Casademont Zaragoza, en directo

Llega el Casademont Zaragoza al encuentro ante el San Pablo Burgos de este sábado (21.00 horas) tras el baño y masaje que fue el encuentro en Chipre ante el Anarthosis. La buena imagen y el porrón de récords que batió el equipo en el choque europeo no puede despistar ni relajar a un conjunto aragonés que parece que ha comenzado la temporada con buenas sensaciones, pero la realidad es que en la Liga su bagaje es de 1-2 habiendo jugado dos encuentros en el Príncipe Felipe.

Ya tenemos quinteto en Burgos, sin sorpresas: Bell-Haynes, Yusta, Stephens, Robinson y Dubljevic