La crónica del San Pablo Burgos-Casademont Zaragoza: una victoria de mucho mérito (89-102)

El Casademont Zaragoza se llevó una victoria magnífica de Burgos en un partido muy, muy serio del conjunto aragonés pero también muy duro, muy trabado, muy mal arbitrado y muy pero que muy largo. Los partidos de la Liga Endesa están tomando una inquietante tendencia a alargarse demasiado con eternas revisiones y muchos tiros libres con mucha calma. En Burgos, algo más de dos horas y cuarto, demasiado. Pero eso no agotó a un Casademont muy serio, superior toda la noche, que ganó por 89-102 y enmendó el varapalo del Breogán tan solo una semana después.

El conjunto de Jesús Ramírez firmó su mejor actuación defensiva hasta la fecha, dominó el rebote con una superioridad aplastante (31-47) y ganó también la valoración (79-11). Lo hizo con una gran actuación colectiva apoyada en un descomunal Robinson (24 puntos, 9 rebotes y 36 de valoración), un revolucionario Joaquín Rodríguez (20 puntos y el partido patas arriba), las 7 asistencias de un mermado Spissu y las 6 de un golpeado Bell-Haynes, el temple de un Yusta más maduro que nunca, los vuelos de Stephens y una idea muy clara de cómo había que ganar el partido.

El Casademont Zaragoza salió muy serio en Burgos, con una defensa no vista todavía hasta ahora en la temporada, provocando las pérdidas del equipo local y permitiéndole mandar en el marcador desde el inicio. Las manos de Yusta robando balones y la superioridad en las alturas de Stephens y Robinson abrieron brecha desde el principio ante un San Pablo que no encontraba la manera hasta que apareció Neto en pista. Ahí apretó el marcador hasta que irrumpió Joaquín Rodríguez para dar otra velocidad al partido y volver a estirar el marcador.

Nueve puntos de ventaja alcanzó el Casademont (14-23) que, sin embargo, solo pudo cerrar el primer parcial 23-25. Lo igualó y le dio la vuelta el San Pablo Burgos al inicio del segundo porque entonces era el conjunto aragonés el que perdía balones que permitían correr al cuadro local. Nada grave porque aparecieron de nuevo Stephens y Robinson para dominar los cielos y permitir al Casademont volver a tomar ventaja. Tampoco pudo estirarla demasiado y se fue al descanso con 44-50 en el marcador. Robinson ya acumulaba 28 puntos y Rodríguez, once. En valoración, el equipo de Ramírez dominaba 35-56.

La segunda parte comenzó muy accidentada porque apenas habían transcurrido unos segundos cuando tanto Bell-Haynes como Stephens tuvieron que sentarse en el banquillo y más tarde fue Miguel González quien tuvo que pasar por los fisios ante unos problemas físicos. Entre tanto, otros diez minutos jugados de poder a poder, con el Burgos apretando, empatando de nuevo el duelo (53-53) y el Casademont volviendo a responder con buenos minutos de Yusta y Robinson y fallando muy poco desde el tiro libre. El equipo aragonés cerró el tercer parcial con una ventaja de 70-77.

El último mantuvo la tendencia, muchas faltas, muchas interrupciones, pero superioridad del Casademont Zaragoza. Dos triples de Joaquín Rodríguez, impresionante el uruguayo, pusieron al fin los diez de ventaja (73-83), Jesús Ramírez apostó por dos bases para controlar la recta final del partido y el equipo aragonés no sufrió más de la cuenta para llevarse una señora victoria, la segunda de la temporada.

FICHA TÉCNICA SAN PABLO BURGOS: Gudmundsson (2), Samuels (7), De Sousa (3), Meindl (17), Jackson (9) -equipo inicial-, Nzosa (2), Rubio (6), Almazán, Corbalán (17), Diez (8), Neto (13) y Fischer (5). CASADEMONT ZARAGOZA: Trae Bell-Haynes (9) Santi Yusta (16), DJStephens (11), Devin Robinson (24), Bojan Dubljevic (5) -equipo inicial-, Marco Spissu (5), Erik Stevensson (2), Miguel González (3), Jaime Fernández, Joel Soriano (7), Joaquín Rodríguez (20) y Youssouf Traoré. PARCIALES: 23-25, 21-25, 26-27 y 19.25. ÁRBITROS: Cortés, Martínez y Fernández. ELIMINADOS: Jackson, en el minuto 36, Gudmundsson en el 40. INCIDENCIAS: 8.973 espectadores en el Coliseo de Burgos.

No anota Corbalán y se termina el partido con una magnífica victoria del Casademont Zaragoza, que ha ganado por 89-102 en un partido duro, muy largo, pero muy muy serio del conjunto aragonés.

Tiros libres para Bell-Haynes, no falla, 89-102

Juan Rubio machaca, 89-100

Yusta lo remata, 87-100

No consigue sacar de banda el San Pablo Burgos, quedan 21,5 segundos

Quinta de Gudmundsson, tiros para Spissu. Anota uno pero rebaña el otro Dubljevic, 87-98

Se acerca el San Pablo, 87-95, quedan 40 segundo

¡Triiiiiiiple de Yusta! 83-95 a 1.56 para el final

¡Imperial Robinson anotando tras rebote ofensivo! 81-92