Aday Mara debuta y destaca con Michigan

El debut de Aday Mara con su nuevo equipo en la NCAA se hizo esperar pero lo ha hecho esta madrugada y a lo grande. En un escenario mítico como el Madison Square Garden, como titular con los Wolverines de Michigan, su nueva universidad, con triunfo en la prórroga ante St. Jon's (96-94) y dejando más que buenas sensaciones.

El aragonés fue titular y tuvo 24 minutos de juego en los que sumó 13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 4 mates, 2 tapones y un robo . "Mara tuvo una actuación impresionante en ambos sentidos, donde aprovechó al máximo su tamaño y habilidad, realizando lecturas precisas como pasador y defensor, además de anotar con eficacia como mateador o anotador en el poste. Mara se perfila como uno de los fichajes de mayor impacto en la CBB esta temporada y demostró por qué esta noche", señalaba un experto en scouting de la NCAA.

Aday Mara afronta su tercer curso en la NCAA tras abandonar de manera abrupta y aún no resulta el Casademont Zaragoza, con un litigio que aún no tiene fecha para el jucio. Los dos primeros años en UCLA no fueron como se esperaban en uno de los jugadores de mayor proyección de Europa, ya que no contó con la confianza de su técnico, Mick Cronin, y no tuvo ni los minutos ni la continuidad necesaria como para seguir creciendo y acercándose a la NBA, el gran sueño.

Por eso este verano el gigante zaragozano decició marcharse a Michigan donde su entrenador, Dusty May, ha obtenido un gran rendimiento de sus jugadores altos en las últimas temporadas. El estreno no ha podido ser más esperanzador para los intereses de Aday Mara, que venció y convenció con su actuación en el Garden a pocos días de que comience la temporada oficial.