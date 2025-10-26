Aminata Gueye domina y Vorackova resucita. El uno a uno de las jugadoras del Casademont Zaragoza

La MEJOR

Gueye | 9 |

Imperial. Fue un dolor de muelas para el Ferrol. Bien en la pintura y desde el triple-

Mariona | 6 |

Organizadora. Puso orden en el partido y después disfrutó del buen hacer de las suyas.

Leite | 5 |

Apagada. La francesa pareció reservarse para el encuentro ante el Landes.

Flores | 7 |

Incansable. Su defensa desesperó al Ferrol. Actitud encomiable la suya.

Oma | 5 |

Tímida. La catalana no apareció en un duelo que era perfecto para ello.

Pueyo | 7 |

Eficiente. Aun sin exprimirse hizo 16 de valoración. Sigue de dulce.

Vorackova | 8 |

Resucitada. La checa reacciona y completa su mejor partido del curso.

Bankolé | 8 |

Tremenda. No se puede hacer más con menos. Vaya jugadora más útil.

Mawuli | 7 |

Mejorada. Buen partido de la nipona, que confirma las sensaciones de Turquía.

Fingall | 7 |

Comprometida. Forzó muchas faltas que aprovechó. Siempre al servicio del equipo.

Hempe | 6 |

Cumplidora. No jugó mucho porque no hizo falta y así no tuvo que forzar.

Hermosa | 5 |

Ovacionada. Le falta ritmo, pero la española no olvidará la ovación del Felipe.