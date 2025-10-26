Casademont Zaragoza
Aminata Gueye domina y Vorackova resucita. El uno a uno de las jugadoras del Casademont Zaragoza
Bankolé sigue aprovechando sus minutos en un día en el que Carla Leite ahorró energías
La MEJOR
Gueye | 9 |
Imperial. Fue un dolor de muelas para el Ferrol. Bien en la pintura y desde el triple-
Mariona | 6 |
Organizadora. Puso orden en el partido y después disfrutó del buen hacer de las suyas.
Leite | 5 |
Apagada. La francesa pareció reservarse para el encuentro ante el Landes.
Flores | 7 |
Incansable. Su defensa desesperó al Ferrol. Actitud encomiable la suya.
Oma | 5 |
Tímida. La catalana no apareció en un duelo que era perfecto para ello.
Pueyo | 7 |
Eficiente. Aun sin exprimirse hizo 16 de valoración. Sigue de dulce.
Vorackova | 8 |
Resucitada. La checa reacciona y completa su mejor partido del curso.
Bankolé | 8 |
Tremenda. No se puede hacer más con menos. Vaya jugadora más útil.
Mawuli | 7 |
Mejorada. Buen partido de la nipona, que confirma las sensaciones de Turquía.
Fingall | 7 |
Comprometida. Forzó muchas faltas que aprovechó. Siempre al servicio del equipo.
Hempe | 6 |
Cumplidora. No jugó mucho porque no hizo falta y así no tuvo que forzar.
Hermosa | 5 |
Ovacionada. Le falta ritmo, pero la española no olvidará la ovación del Felipe.
- El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol
- Desalojadas en plena noche más de 60 personas sin hogar que dormían en la estación Delicias de Zaragoza
- Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará
- La crónica del San Pablo Burgos-Casademont Zaragoza: una victoria de mucho mérito (89-102)
- La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
- Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros
- Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos
- Nayim se cuela en el Día del Afiliado del PP junto a Pilar Alegría: 'Me confundió con él