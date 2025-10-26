En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Baxi Ferrol, en directo
Sigue con nosotros el minuto a minuto del encuentro en el Príncipe Felipe
Vuelve la Liga al Príncipe Felipe y lo hace con un atractivo encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Baxi Ferrol. Las de Cantero, tras su gratificante viaje a Turquía, deben quitarse el mal sabor de boca de su derrota el domingo pasado ante el Gernika en un encuentro al que los dos equipos llegan cansados tras sus respectivos duelos europeos, pero en el que las aragonesas son las claras favoritas para llevarse el triunfo. Sigue con nosotros el choque en directo:
Estropea el final del primer cuarto el Casademont y acaba por detrás en el marcador (21-23). Cuarto de rachas
Ahor ael parcial de 10-0 es del Casademont, 21-19
Reacciona el Casademont ya con Mariona en pista (15-19). 2 minutos de primer cuarto
Se pone por delante el Baxi Ferrol tras un parcial de 0-12 en un visto y no visto. 4.30 para el final del primer cuarto
Triiiiple de Pueyo (9-5)
Casademont se pone por delante tras un triple inicial del Ferrol (4-3)
Sopresa. Mariona suplente
Buen ambiente el que se va a vivir un día más en el Felipe
