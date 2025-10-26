Un baile al calor del hogar. La crónica del Casademont Zaragoza-Baxi Ferrol (87-57)

Da igual que cambie la hora. La rutina del aficionado del Casademont Zaragoza los domingos por la mañana es clara. Desayunar e ir al Príncipe Felipe a que sus jugadoras le hagan disfrutar. Mucho se divirtieron los que fueron al pabellón para presenciar una nueva victoria de las aragonesas en una exhibición colectiva (87-57) que dejó en anécdota el prometedor arranque de un Baxi Ferrol que acabó desesperado e impotente y no le quedó otra más que reconocer que este Casademont cuando juega en casa es demasiado para la inmensa mayoría de equipos de la Liga Femenina Endesa.

Sorprendió Carlos Cantero dejando en el banquillo a Mariona y dándole las riendas del equipo a Carla Leite. Y el experimento al madrileño no le salió nada bien. Aunque empezó mandando el conjunto aragonés, un sorprendente parcial de 0-14 para las gallegas parecía cambiar el rumbo del partido. No se atrevió a inventar más el técnico, la entrada de Mariona puso orden al partido y entonces el parcial fue para las zaragozanas (10-0). Cuando parecía que el Casademont se iba a ir por delante, 20 segundos desastrosos hicieron que el Baxi Ferrol comenzara el segundo cuarto mandando (21-23).

De nuevo, las de Cantero estaban encajando demasiados puntos. Sin embargo, el equipo daba la sensación de que tenía más o menos controlado el partido y que era cuestión de tomarle el pulso al choque. Eso es lo que sucedió en el tramo hasta el descanso. Bankolé, con su derroche físico habitual, fue la que impulsó la reacción de las locales. Las gallegas perdieron la alegría en ataque y les costaba un mundo sumar cada punto. Todo lo contrario que al Casademont, que con dos triples de Fingall y Mawuli disparaban a las aragonesas en el marcador. Además, una esperanzadora Vorackova dejó un par de buenos destellos antes de que las jugadoras se fueran a vestuarios con 44-35.

Sin confianzas

Sin estar haciendo su mejor partido, el Casademont daba una sensación de suficiencia y de tener el duelo bajo control. Aun así, quedaban 20 minutos de baloncesto y el Baxi Ferrol había demostrado que tenía calidad para castigar las desconexiones de las zaragozanas. Por ello, las aragonesas volvieron como un torbellino a la pista y un parcial de 8-0 de salida en el tercer cuarto parecía sentenciar el encuentro ante un equipo gallego al que le costó cuatro minutos anotar su primera canasta. La fiesta fue completa cuando Nerea Hermosa, después de siete meses, volvió a un Príncipe Felipe entregado a la española.

A pesar de un amago de reacción del Ferrol, llegándose a poner a once puntos, el encuentro lo tenían en la mano las de Cantero. Todo parecía indicar que la relajación llegaría en los últimos minutos, pero sucedió todo lo contrario. Con una Aminata Gueye desatada y un baile coral de todo el equipo, el Casademont avasalló a su rival en un último cuarto en el que el parcial (25-11) reflejó a la perfección lo que sucedió en la pista. Las aragonesas se gustaron en lo que pareció una preparación para el duelo del miércoles en ese mismo lugar. El Landes está advetido. Muy bien lo tendrá que hacer para meterle mano a este equipo.

Final del partido con 87-57. Nueva exhibición del Casademont en un encuentro de menos a más en el que desesperaron al Baxi Ferrol

Quedan tres minutosy el Felipe disfrutando (83-54)

Gueye se está exhibiendo en el inicio del último cuarto

Tripleee ahora de Mawuuuli en una de las mejores jugadas del curso del Casademont (70-49)

Triiiple de Gueeye. Vaya manita (67-49)

62-46 cuando falta por jugarse el último cuarto. Gran mejora defensiva del Casademont, que tiene la victoria en la mano

Triplazo de Bankolé que rebaja la reacción del Ferrol (60-46)

La primeraaa de Hermosaa en su vuelta al Felipe (54-40)

Parcial 5-o del Baxi Ferrol. 4 para el final del tercer cuarto