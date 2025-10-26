Jesús Ramírez: "La clave estuvo en la disciplina defensiva"

El entrenador de Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez ha subrayado tras la importancia de la disciplina defensiva en la victoria de su equipo frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos y ha apuntado que "fue la clave" para sumar una victoria.

Para el técnico, la diferencia estuvo en mantener al equipo compacto y sólido durante las transiciones y ha subrayado que "en el cinco por cinco, se ha estado con mucha disciplina” al tiempo que eligió la entrega de sus jugadores.

Para Ramírez, ganar en Burgos es muy complicado por el ambiente que se genera gracias a "una afición empuja con fuerza" y ha comentado que "ha sido un partido con mucha lucha, mucha entrega y mucha energía".

Sobre el futuro del equipo, tras este arranque tan bueno, el técnico se han mostrado prudente ante la presencia de los maños en Copa del Rey. “No lo sé, es muy pronto”, ha sentenciado el técnico.