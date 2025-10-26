Santi Yusta ya es historia del Casademont Zaragoza: "Se me ponen los pelos de punta"

Santi Yusta ha inscrito su nombre en la historia del Casademont Zaragoza. En su quinta temporada defendiendo la camiseta del club aragonés, el madrileño se ha convertido este fin de semana enel jugador con más minutos en la historia de la entidad en la Liga Endesa y está muy cerca de hacerlo también en el número de puntos.

"No sabéis lo agradecido que estoy y lo bonito que es poder dejar un pedacito de mí en Zaragoza", aseguraba el capitán tras el partido en Burgos en el que el Casademont consiguió una importante victoria (89-102). Con los 28 minutos que estuvo en la pista, Santi Yusta superó a un históricoc y querido jugador de la historia del club, el holandés Henk Norel, para alcanzar los 2.969 minutos defendiendo la camiseta roja en la Liga Endesa. Norel jugó 2.965 y Robin Benzing, el tercero del podio, 2.822 minutos.

El mérito de Yusta no es solo la cifra total, sino que la ha conseguido con un menor número de partidos. El madrileño acumula 124 mientras que Norel necesitó 141 y Benzing lo consiguió en 126. El capitán va a ser el primer jugador de la historia del club que alcanza los 3.000 minutos.

Además, el madrileño está muy cerca de alcanzar otro importante podio e, incluso, asaltar el primer puesto, el de puntos anotados. En estos momentos Yusta suma un total de 1.367 puntos y está a tan solo 26 del tercero, Norel, con 1393, a 39 del segundo, el malogrado Stevan Jelovac, y a 43 del líder en ese apartado, el germano Robin Benzing.

Hay otro apartado estadístico en el que hace días que Yusta es el número uno indiscutible de la historia de la entidad y es el de recuperaciones con 164, muy por encima de las 120 de Pablo Aguilar y las 102 de Robin Benzing.

"Sin palabras. La verdad es que mira, se me ponen los pelitos de punta. No me imaginé cuando vine aquí, que vine por eso de un momento malo, otra lesión, etcétera, y bueno, la verdad es que me habéis acogido genial. Es mi segunda casa, llevo aquí cinco años y estoy súper contento. Nunca me imaginé que iba a pasar esto. Ojalá vengan más hitos y sumar más minutos para el siguiente que venga", señala el jugador en un vídeo difundido por las redes sociales del club.

Santi Yusta ha alcanzado este hito en la historia del club en un excelente momento de forma, siendo uno de los jugadores más regulares para el conjunto aragonés y un habitual de la selección española, con la que disputó el último Eurobasket. De hecho, el capitán es el máximo anotador del equipo en la ACB con 17 puntos de media y es también el mejor valorado con 23,1 créditos de media en los 26 minutos de que ha dispuesto por jornada, cifras que demuestran la importancia de Yusta en los esquemas de Jesús Ramírez.