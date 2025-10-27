Gonzalo García de Vitoria, un ayudante con galones para el Casademont Zaragoza: "Fue un verano duro pero ahora estoy disfrutando mucho"

Una llamada de un exjugador trajo a Gonzalo García de Vitoria a Zaragoza. El día después de que un juzgado de Barcelona rechazara el recurso del Betis reclamando su ingreso en la ACB, Pedro Llompart telefoneó al que fuera su último entrenador en activo en el Lucentum Alicante, hace ya trece años, y no hizo falta más. García de Vitoria cogió el coche, se fue primero a por su familia a Galicia, después a por sus cosas a Sevilla y se plantó en Zaragoza tras miles de kilómetros para empezar una nueva aventura.

El técnico bilbaíno tiene una sólida trayectoria como entrenador en Primera FEB, incluso ha logrado dos ascensos directos a la Liga ACB y un tercero en diferido… pero no ha podido culminar ninguno en los despachos. Le sucedió en Orense en 2015 y con el Betis este verano. Además, García de Vitoria tenía dos años de contrato garantizados en Sevilla, por lo que ni se había planteado, ni podía, buscarse otro destino.

Así que la llamada de Pedro Llompart le dio la oportunidad de volver a engancharse a un proyecto, aunque fuera como ayudante y no principal, labor que ha realizado la mayor parte de su carrera. En ACB trabajó con Txus Vidorreta en el Tenerife en la temporada 23-24, pero desde 2009 esa ha sido la única excepción en la que no ha sido el primer entrenador.

“Fue un verano duro porque es la segunda vez que te pasa y, sobre todo, un verano muy largo porque estás esperando, esperando, crees que este año sí… y vuelve a ser que no. Pero mi forma de ser es mirar lo que viene y si te dan limones, haz limonada. Así que ya estoy focalizado en estoy muy contento de estar aquí. Estoy mentalmente fuerte y disfrutando mucho”, explicó el bilbaíno en la rueda de prensa previa al partido europeo.

García de Vitoria está encantado en Zaragoza, intentando tanto aportar como aprender de un nuevo staff técnico al que se ha adaptado perfectamente. “A mí me gusta aprender siempre y es algo que me marco en mi carrera. Hay una parte profesional, que si no ganas estás jodido, pero hay otra parte que me interesa mucho que es evolucionar cada año. Terminar la temporada y sentir que he mejorado en algo. Entrar en una estructura nueva te hace ver cosas diferentes, cómo trabajan otras personas, y eso me gusta mucho, es la parte que más me motiva”, indicó el propio técnico.

El bilbaíno solo tiene buenas palabras para sus nuevos compañeros de equipo. “Intento aportar mi experiencia, al final son 27 años como entrenador profesional, pero también tener la mente abierta para absorber la experiencia de otras personas. Trabajé con Pedro (Llompart) como jugador y ahora lo tengo como director deportivo y eso me ayuda mucho, porque él es la vista de alguien que viene desde un baloncesto muy cercano. Jesús (Ramírez) viene de haber estado también en el lado del entrenador ayudante y ahora haber sido jefe en un baloncesto distinto. Jorge Serna es un entrenador deformación excepcional y Rodrigo San Miguel está muy cerca de haber sido exjugador hace nada y luego haber dirigido incluso ACB. Entonces creo que esa mezcla la hacemos muy bien y yo estoy encantado, la verdad que estoy disfrutando”, concluyó García de Vitoria, un ayudante con galones para el Casademont Zaragoza.