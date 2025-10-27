Los muelles de Devin Robinson hacen volar al Casademont Zaragoza

No fue MVP de la jornada por tres créditos de valoración, los que le sacó Walter Tavares, pero Devin Robinson dejó otra actuación para el recuerdo en el triunfo del Casademont Zaragoza en Burgos (89-102). El estadounidense brilló desde las alturas para llevar a su equipo a la victoria con 24 puntos, 9 rebotes y 36 créditos de valoración más la confirmación, por si quedaba alguna duda, de que es uno de los fichajes del año para el equipo aragonés.

Fue el último en llegar, la guinda del pastel, y no está defraudando Robinson. Sus muelles son de los más espectaculares de la Liga Endesa y en la plantilla se suma a esa capacidad de salto DJ Stephens, por lo que el Casademont Zaragoza tiene capacidad para jugar por encima del aro, algo que en los últimos años solo había conseguido con Jilson Bango.

Robinson ya había dejado buenas muestras de su capacidad tanto en la temporada como en la competición oficial, pero en Burgos rozó la perfección. Porque anotó las ocho canastas de dos que lanzó y solo falló uno de los 9 tiros libres de que dispuso. Le hicieron 7 faltas personales, más que a nadie del equipo. En tiros de campo solo falló el único triple que intentó.

A todo ello sumó 9 rebotes, tres de ellos ofensivos, una asistencia y dos mates para completar su mejor partido con el Casademont Zaragoza hasta la fecha en la ACB. Los 36 créditos de valoración son su tope en la competición. El resto de máximos los firmó con el Baxi Manresa: 26 puntos y 4 triples frente al Joventut, 12 rebotes contra el Obradoiro, 3 asistencias frente al Bilbao Basket y 4 tapones ante el Granada, todos ellos en la temporada 2023-24.

El ala-pívot es el segundo máximo anotador del equipo con 16 puntos de media (Yusta suma 17), el mejor reboteador con 7,5 capturas de promedio y el segundo en valoración con 18,3 créditos, de nuevo superado por los 21,3 de Yusta. Son sus mejores números de siempre en las tres temporadas que lleva en la ACB, mejorando sus medias de puntos, rebotes y valoración de las dos anteriores con el Baxi Manresa.

Pero son números que también le hacen destacar en la ACB donde es el segundo mejor reboteador con 7,5 de media, empatado con Bozic (Granada) y muy cerca del madridista Tavares (8) y también el segundo en rebotes defensivos con 6, por detrás de los 6,3 de Hankins (Granada). Es también el segundo con más minutos por partido (29), solo por detrás de Bozic (30). Es el quinto que más canastas de dos anota con 5,3 por jornada.

Así que en apenas un mes de competición Devin Robinson se ha convertido en imprescindible para el Casademont y se ha ganado a una grada deseosa de ver espectáculo. El jugador de Virgina es de los que dejan imágenes impactantes cada partido, carne de highlights en las redes sociales, pero es mucho más que eso porque ese show no es de cara a la galería sino al servicio del equipo.

Su capacidad atlética da un plus al conjunto aragonés, algo que no tenía en temporadas anteriores, pero Robinson no es sólo físico, también tiene calidad para anotar y generar puntos como demostró en Burgos. Además, el interior se ha integrado perfectamente en el club, es un habitual en los partidos del equipo femenino y ha visitado también en alguna ocasión a los jóvenes del U22.