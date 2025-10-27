Nerea Hermosa y la emoción de todo el Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza cerró el domingo una semana perfecta, con su primera victoria en casa del Mersin, su otro archienemigo europeo más allá del Valencia, y un sólido triunfo ante un gran equipo como el Baxi Ferrol en la Liga Femenina Endesa. Y sin embargo, el equipo aragonés estaba feliz por otro motivo: el regreso de Nerea Hermosa a las pistas 7 meses después de su último partido con el Casademont.

“Es una de las mejores noticias del año”, dijo Carlos Cantero. “No lo voy a negar, la adoro y quiero que sólo le pasen cosas buenas”, escribió Mariona Ortiz en sus redes sociales. “La mejor noticia que podíamos daros, tras medio año alejada de las pistas Nerea Hermosa está de vuelta”, anunció la Federación Española de Baloncesto.

El sentimiento es unánime también en la grada, que le dedicó una estruendosa ovación, con aficionados puestos en pie, cuando ingresó al partido frente al Baxi Ferrol a falta de 6.55 para el final del tercer cuarto. Era el regreso de Hermosa a casa desde que jugara su último partido un 22 de marzo en las semifinales de la Copa de la Reina.

Después, pasó por el quirófano para reparar la rodilla, en verano renovó hasta 2027 con el club aragonés y, siete meses después, vuelve a las pistas. “Tengo un cúmulo de muchas emociones. El primer partido he intentado estar tranquila pero está toda mi familia, mis amigas, que me lo han puesto súper fácil así que me emociono porque al final ha sido un trabajo largo y por fin ha llegado el día del partido y estoy muy contenta”, explicó la propia jugadora en los micrófonos de Aragón TV al concluir el partido.

En realidad Hermosa había vuelto en Mersin, el pasado miércoles, con seis minutos de juego en la Euroliga. Pero entonces se precipitaron los acontecimientos debido a la situación de Hempe. “Después de siete meses, ya llevaba un tiempo entrenando con normalidad. Se planeaba que su vuelta fuera contra Ferrol, pero la duda de Merritt Hempe con su espalda ha hecho que al final se haya adelantado tres o cuatro días. Poco a poco, que entrara le parece bien a ella y es bueno para su cabeza ir poco a poco, con unos minutos el otro día y otros minutos contra Ferrol, si todo va bien. Muy contento por su vuelta. Es una de las mejores noticias del año”, explicó Cantero tras el duelo.

Contra el Baxi fueron de nuevo seis minutos en los que pudo anotar sus primeros puntos y sumar un rebote y una asistencia, pero en su caso los números son lo de menos. Lo importante es que Carlos Cantero y el Casademont Zaragoza recuperen un efectivo más y uno de los importantes, una jugadora internacional en un crecimiento imparable desde que llegó al equipo en 2023.

Esta es la tercera campaña de la pívot en la capital aragonesa y la pasada fue la del paso adelante en su rendimiento y presencia en la pista, pero su rodilla izquierda fue dándole cada vez más problemas hasta obligarle a pasar por el quirófano para someterse a una atroscopia a principios de abril. Tras certificar que se trataba de una lesión de larga duración (superior a los cuatro meses de baja), el Casademont pudo reforzarse en el mercado con Merritt Hempe para los playoffs.

En verano el club anunció su renovación hasta 2027 y ahora Carlos Cantero suma más madera para un juego interior en el que cuenta con Hempe, Gueye y Hermosa en el puesto de cinco más Bankolé, Fingall y Mawuli para el cuatro. El técnico tiene por delante la difícil tarea de gestionar los minutos para todas en una temporada que va a ser muy larga.