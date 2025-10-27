El secreto de las dos victorias fuera del Casademont Zaragoza: "Jesús Ramírez estuvo francamente listo"

En siete días el Casademont Zaragoza pasó de caer de forma tan inesperada como mercida frente al Breogán a sumar dos importantes triunfos fuera de casa, en Chipre en la FIBA Europe Cup logrando la mejor victoria europea de siempre y también la mayor fuera de casa, y en la siempre complicada pista del San Pablo Burgos en la Liga Endesa. Un cambio sustancial en el equipo aragonés, sobre todo en su nivel defensivo, que ha explicado este lunes el técnico ayudante Gonzalo García de Vitoria.

"Es difícil porque, además, con la competición como comentaba y con tanto viaje, nosotros hicimos 28 horas de viaje, 13 de ida y 15 de vuelta, te da poco tiempo a entrenar. Si a eso le sumas que durante la pretemporada hemos tenido muchos jugadores fuera pues te hace que el crecimiento del equipo ahora mismo sea menor del que nos hubiera gustado. Estamos tranquilos pero nos hubiera gustado estar en un nivel más alto. Nuestro entrenamiento tiene que ser más de calidad que de cantidad", ha comenzado el bilbaíno para detallar qué se hizo la semana pasada.

"Creo que la semana pasada lo enfocamos muy bien en ese aspecto, en hacer entender a los jugadores que el poco tiempo que teníamos tenía que ser efectivo y de aprendizaje. También hay que reconocer que la plantilla está por la labor y todo es más fácil. Pero bueno, hicimos una mezcla, ahí Jesús estuvo francamente listo, porque fuimos capaces de mezclar la preparación de Burgos y de Anorthosis de manera conjunta, lo que es en entrenamiento, no en vídeo y también el hacer el postpartido de Breogán en esa misma semana", ha abundado el técnico.

Una labor precisa para poner el foco en lo que había fallado el día del Breogán y, al mismo tiempo, en lo que requerían los siguientes partidos para poder llevarlos a cabo con éxito. "Trabajar lo que habíamos hecho mal, lo que sabíamos que habíamos hecho mal, que creo que es una virtud para mejorar, pero también mirando lo que venía, porque la Liga y la competición europea te demanda eso", indica García de Vitoria.

El resultado fue más que bueno. "Creo que lo hemos hecho muy bien, creo que el equipo entendió lo que queríamos y ahora la idea es hacer lo mismo esta semana. Estamos preparando el partido de Europa, pero la idea no es solo Europa, sino seguir mejorando. Hacer trabajo para cada partido, pero también con la idea de evolucionar en el futuro", señala el entrenador.

Por eso el Casademont Zaragoza llega con buena energía a sus siguientes retos, la visita al Bakken Bears danés este miércoles y el duelo frente al Real Madrid el domingo. "Venimos de de dos victorias seguidas, la última de un valor incalculable, porque bueno, habíamos perdido en casa contra Breogán, vamos a un campo donde sabemos que es caliente, donde es complicado sacar una victoria y creo que, tal y como lo hicimos, dominando el partido de principio a final, pues nos hace estar con una energía positiva", asegura García de Vitoria.