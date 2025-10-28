Carlos Cantero: "En un grupo tan igualado no nos vale jugar de notable"

Carlos Cantero, entrenador de Casademont Zaragoza, ha anticipado sobre el partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Euroliga Femenina que les enfrentará a Basket Landes que será "muy igualado" y que uno de los factores que deberá ser determinante es el de contar con el apoyo de la 'Marea Roja'.

"Nos tocó el grupo que no queríamos y también la eliminatoria contra Brno y se está viendo que es un grupo tremendo porque es el más igualado. El equipo que era favorito, el coco, va último (Cimsa CBK Mersin) y el flojo va primero (Basket Landes)", ha explicado Cantero en la rueda de prensa previa al partido contra las francesas.

Del Landes ha resaltado que a pesar de que en el primer partido de la liguilla cuando jugaron en Mont de Marsan "parecía que era una plantilla corta y poco a poco se van sumando jugadoras, y ya encadenan varios partidos con todas anotando y ese punto flojo se ha convertido en su punto fuerte".

El técnico madrileño ha recordado que el triunfo que lograron en la pista gala fue gracias a que hicieron "un primer cuarto espectacular y eso nos salvó". También ha incidido en la capacidad que están teniendo de ganar partidos con sus jugadoras principales "haciendo pocos puntos. Es un partido en el que tenemos que hacer que el público esté de nuestro lado y esa presión ambiental es nuestro punto fuerte".

Cantero prevé que habrá "una lucha por el rebote importantísima" y también deberán estar muy atentas para "cortar canastas fáciles del rival". El mensaje para sus jugadoras es claro: "Si queremos ir a por el partido hay que ser fuertes desde el primer segundo. Es un grupo tan igualado que no nos vale jugar de notable, necesitamos ese sobresaliente y cuanto antes lo tengamos en el partido, mejor. Hay que hacer las cosas bien porque desde el principio".

Del análisis del partido en la pista gala, ha comentado que han detectado los problemas que tuvieron allí y que espera que no se repitan porque es un equipo con jugadores que "no son tan grandes en el sentido físico, pero son muy fuertes" y también que conocen bien a sus mejores jugadoras. Para este partido, Cantero ha destacado que tiene a todas sus jugadoras "bien", al margen de las pequeñas cosas habituales tras un partido por lo que han planteado "un entrenamiento normal".

La curiosidad la dejó el técnico al comentar la suplencia de Mariona Ortiz el otro día ante el Ferrol: "Ha sido ella la que me ha dicho que le apetece probar de suplente en los partidos de Liga. Es una jugadora que ha empezado con una carga emocional fuerte por lo que sucedió en pretemporada. Yo creo que lo que ofrece la Euroliga y liga española a nivel mental es muy fuerte. Desde el banquillo sale más tranquila y leyendo el partido de forma diferente. Es algo positivo".