Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

18.30 HORAS

El Bakken Bears-Casademont Zaragoza, en directo: la tercera jornada de la FIBA Europe Cup, hoy en vivo

El conjunto aragonés busca el tercer triunfo consecutivo en la competición

Jesús Ramírez da instrucciones durante un tiempo muerto.

Jesús Ramírez da instrucciones durante un tiempo muerto. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza busca su tercera victoria en la FIBA Europe Cup para agarrarse al liderato del grupo. Lo hace en casa del líder y más laureado equipo danés, el Bakken Bears, y sin Marco Spissu, que ha vuelto a quedarse en casa por unas molestias físicas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents