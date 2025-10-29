En Directo
18.30 HORAS
El Bakken Bears-Casademont Zaragoza, en directo: la tercera jornada de la FIBA Europe Cup, hoy en vivo
El conjunto aragonés busca el tercer triunfo consecutivo en la competición
Zaragoza
El Casademont Zaragoza busca su tercera victoria en la FIBA Europe Cup para agarrarse al liderato del grupo. Lo hace en casa del líder y más laureado equipo danés, el Bakken Bears, y sin Marco Spissu, que ha vuelto a quedarse en casa por unas molestias físicas.
Al aro el tiro de tres de Joaquín Rodríguez para terminar el primer cuarto con 20-20 en el marcador
Dos más para Stevenson, 17-20
Llueven los tiros de tres en Dinamarca, pero con poco acierto
Buena canasta de Langarita, 16-18
¡Triple de Stevensson! Recibir y lanzar, 14-16
Le da la vuelta el Bakken desde el tiro libre, 14-13
Triple de Ogurdilan, 12-13
Tiros para Robinson, anota los dos, 9-13
Se acerca el Bakken Bears, 9-11
