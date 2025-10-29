La crónica del Bakken Bears-Casademont Zaragoza: los osos se comen al león (90-78)

Los osos daneses se comieron al león aragonés. El Casademont Zaragoza sufrió su primera derrota en la FIBAEurope Cup en casa del Bakken Bears (90-78), en un duelo en el que no consiguió ni encontrar su ritmo ni frenar el del rival, en el que no fue capaz de aprovechar su presunta superioridad en la pintura ni tuvo el acierto por fuera, en el que terminó no solo derrotado y corriendo detrás del rival sino muy frustrado.

Tampoco pudo sacar ventaja de su mayor amplitud de plantilla porque Jesús Ramírez acabó jugando con siete jugadores y medio. A la baja de Spissu, que no viajó, se sumó la de Miguel González, que no pudo disputar ni un minuto. Y la presencia de Langarita y Jaime Fernández, aunque temprana, no pasó de testimonial. Traoré jugó los últimos diez segundos y Soriano poco más de once minutos. Pero lo peor fue la feísima caída que sufrió DJStephens a cinco minutos del final. De espaldas y desde muy arriba tras intentar capturar un rebote ofensivo.

Ese fue otro dolor de cabeza para el conjunto aragonés. Perdió el rebote ante un equipo de menor talla física: 43-33, en un desesperante ejercicio de pasividad durante muchos tramos. Tuvo también un pobre acierto de lejos, mientras el Bakken Bears tenía claro a lo que iba a jugar. Lanzó 34 triples por 23 veces de dos, pero es que el Casademont probó fortuna hasta en 47 ocasiones dentro del arco. Lanzó hasta 17 tiros de campo más pero con un acierto global del 39% (solo un 25% de tres). Una mala tarde y una derrota justa.

El inicio del partido dejó claro el estilo del Bakken Bears, triples y más triples, algunos incluso al contraataque, pero el Casademont Zaragoza encontró la manera de hacerse fuerte por dentro, donde tenía superioridad, gracias a los mates de concurso de Devin Robinson. Eso le permitió ir por delante en un inicio bastante parejo en el que el elevado ritmo de juego no permitía a ninguno de los dos tener el control. Así que se mantuvo el equilibrio en el primer parcial (20-20), en el que ya hubo minutos para Langarita y Jaime Fernández y en el que Joaquín hizo el uno en ausencia de Spissu.

Empezó a torcerse la cosa en el segundo cuarto para el conjunto aragonés porque los osos daneses encontraron la manera de anotar demasiado fácil, tanto de lejos como de cerca, mientras que al Casademont se le iba cerrando el aro, sobre todo cuanto más se acercaba a él. Chenery hacía daño a los aragoneses, que apenas podían encontrar ya a Robinson. Se fue a ocho puntos el cuadro local (34-26) y sin embargo el Casademont fue capaz de volver, pero con 42-41 le señalaron una antideportiva a Lucas Langarita y los locales tomaron aire en el marcador para llegar al descanso 48-43.

Lo que ya apuntaba a peligro se confirmó en una segunda parte en la que el Bakken Bears estuvo mucho más cómodo, dominó el rebote y sacó de punto a un Casademont que no encontró la manera de anotar con facilidad ni fue capaz de enganchar buenas defensas seguidas como para pensar en remontar. Hizo la goma en el marcador sin encontrar soluciones ni respuestas ni en la pista ni en el banquillo. Ni siquiera Robinson volaba como al principio y los intentos individuales se quedaban en nada. El Casademont estaba a seis a falta de tres minutos (79-73) pero no fue capaz ni de asustar a un Bakken Bears que sumó su primera victoria del curso en Europa. El Casademont dio de nuevo un pequeño paso atrás no tanto por el resultado como por su actuación.

FICHA TÉCNICA BAKKEN BEARS: Chenery (23), Dubose (10), Pedersen (8), Deen (8), Rombley (9) -equipo inicial-, Ogundiran (17), Mollgaard (8), Sherry (4), Ates, Scwartz, Vinther (3) y Katholm. CASADEMONT ZARAGOZA: Trae Bell-Haynes (15), Santi Yusta (19), DJStephens, Devin Robinson (21), Bojan Dubljevic (7) -equipo inicial-, Erik Stevenson (7), Lucas Langarita (2), Miguel González, Jaime Fernández, Joel Soriano (2), Joaquín Rodríguez (5), Youssouf Traoré. PARCIALES: 20-20, 28-23, 17-14 y 25-21. ÁRBITROS: Zupancic, Karpanos y Langowski, ELIMINADOS: Yusta, minuto 40. INCIDENCIAS: 1.100 espectadores en el Vejlby Risskov Hallen de Aarhus.

No entra el triple de Joaquín y se acaba el partido. Bakken Bears ha sido superior a un Casademont Zaragoza que ha terminado muy frustrado. 93-78 ha encajado su primera victoria en la FIBA Europe Cup en un encuentro en el que no ha encontrado su mejor nivel, ha caído en la trampa local y, para colmo, se ha ido quedando sin efectivos. Lo peor, falta por ver si DJ Stephens se ha hecho algo en esa feísima caída que ha tenido a falta de cinco minutos para el final

Ahora técnica a Yusta por protestar y entra Traoré para los últimos 10 segundos

Triple de Robinson, 87-78

Anota Pedersen los dos tiros libres, 87-75

Falta de Stevenson innecesaria y se enfada, con razón Pedersen. Reparto de técnicas y la revisan

Se lleva el tapón Stevenson y va a perder el Casademont en Dinamarca

Falta de Robinson, tiros para Deen, que no falla, 84-75. Tiempo muerto a 1.22 para el final del partido

Asiste Bell-Haynes, anota Yusta, 82-75

No anota el triple rápido Yusta y es falta de Joaquín Rodríguez, tiros para Pedersen. Anota un tiro libre, 82-73