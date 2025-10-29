Bell-Haynes denuncia comportamiento racista en las gradas de Dinamarca: "Un público muy elegante"

Nada más terminar el partido en Aarhus donde el Casademont Zaragoza ha cosechado su primera derrota en la FIBA Europe Cup, Trae Bell-Haynes ha cogido su teléfono móvil y ha denunciado una fea situación de racismo que asegura haber vivido durante el partido en el Vejlby Risskov Hallen, donde 1.100 personas han presenciado el duelo entre el Bakken Bears y el conjunto aragonés.

"Sonidos de monos mientras lanzamos tiros libres, público muy elegante aquí en Dinamarca", ha escrito en la red social X el jugador canadiense, etiquetando directamente a la competición europea para que tome nota de lo sucedido. Santiago Yusta, capitán del Casademont Zaragoza, ha reposteado esa frase, dando apoyo así a su compañero de equipo.

El conjunto zaragozano ha sufrido esta noche su primera derrota europea del curso en un mal partido en el que, además, ha terminado muy frustrado por no poder contrarrestar la velocidad y estilo de juego del conjunto danés, el más laureado del país.

No obstante, Bell-Haynes no ha lanzado ningún tiro libre durante el encuentro, por lo que ese episodio ha tenido que sufrirlo Devin Robinson, el único jugador afroamericano que ha ido a la línea del 4.60 durante la tarde de este miércoles.