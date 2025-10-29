En Directo
Casademont Zaragoza
El fundamental Casademont Zaragoza-Basket Landes, en directo: las francesas campan a sus anchas
Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo encuentro para el futuro de las de Cantero en la Euroliga
Mucho hay en juego esta tarde en el Príncipe Felipe. El Casademont Zaragoza recibe (20.00 horas) al Basket Landes en un duelo en el que las aragonesas pueden dar un paso de gigante en sus opciones de llegar lejos en la Euroliga. Las de Cantero se miden al mejor equipo de Francia y una victoria les daría el liderato provisional del grupo. Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo duelo europeo:
Técnica ahora a Cantero. (23-34)
Aparece Mariona. Este cuarto está siendo muy trabado. El Príncipe Felipe, muy enfadado con el trío arbitral
Problemas. Tercera falta de Leite
Se mantiene el Casademont por debajo de los 10 (21-29). 6 minutos para el descanso
Una canasta de Leite obliga al Landes a parar el partido. Ya llueve algo menos (19-27)
Se agarra el Casademont al partido desde la defensa (17-27)
Con 13-25 acaba el primer cuarto. Mucho que mejorar
Reacciona el Casademont con un buen parcial cuando falta menos de un minuto para que acabe el primer cuarto (13-23)
Se escapa Landes (8-23). Problemas serios, muy serios en el Felipe
Dos errores defensivos cuestan el 8-17. 4 minutos quedan de primer cuarto
