Casademont Zaragoza

El fundamental Casademont Zaragoza-Basket Landes, en directo: las francesas campan a sus anchas

Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo encuentro para el futuro de las de Cantero en la Euroliga

Leite, en una acción del duelo ante el Landes en el Felipe

Leite, en una acción del duelo ante el Landes en el Felipe / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mucho hay en juego esta tarde en el Príncipe Felipe. El Casademont Zaragoza recibe (20.00 horas) al Basket Landes en un duelo en el que las aragonesas pueden dar un paso de gigante en sus opciones de llegar lejos en la Euroliga. Las de Cantero se miden al mejor equipo de Francia y una victoria les daría el liderato provisional del grupo. Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo duelo europeo:

