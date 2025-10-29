La crónica del Casademont Zaragoza-Basket Landes: invasión francesa en el Príncipe Felipe

El Príncipe Felipe ya no es un fortín en Europa y esta vez fue el Basket Landes el que se llevó el botín del pabellón zaragozano. El Casademont pagó un horroso inicio y remó hasta morir en la orilla para consumar una derrota (62-65) que le vuelve a complicar su futuro en la Euroliga. Vorackova, con un triple sobre la bocina, salvó al menos el basketaverage.

Las francesas salieron con la lección bien aprendida. Si en su casa un mal primer cuarto les costó el partido, el Landes salió al Príncipe Felipe con la intención de que, esta vez, las cosas fueran al revés. Y madre si lo consiguieron. Con un juego rápido, vistoso y coral, las visitantes empezaron a anotar de todos lados. En la pintura, desde el triple, en transición, en juego estático… un auténtico festival. En el otro lado, solo Leite era capaz de producir en ataque mientras la diferencia crecía y crecía.

Fíjense si el asunto era grave que Cantero agotó sus dos tiempo muertos. El 8-23 que lucía en lo alto del pabellón daba miedo. Fue en el final del primer cuarto cuando y en el principio del segundo cuando el Casademont, con más actitud que con baloncesto, intentaba agarrarse al partido. Entró el encuentro en un tramo feo, trabado y sin ritmo. Con mil tiros libres técnicos para ambos entrenadores, parecía que el Landes se escapaba, pero la aragonesas supieron sobrevivir hasta el 30-38 con el que se llegó al descanso.

Lo mejor, el resultado. La primera parte del Casademont había sido un horror y sin embargo, y aunque iba a ser complicado, estaba en disposición de ganar el partido. Comenzaba la operación remontada. La primera que se puso a ello fue Mawuli, la nipona prácticamente equilibraba el choque, pero las francesas consiguieron volver a estirar el marcador. Pero fue Gueye la que cogió el testigo y sus puntos pusieron a las de Cantero a solo uno a las puertas del último cuarto (47-48).

Pero otra vez las visitantes cogieron ventaja (+7) y otra vez el Casademont remó y remó hasta igualar el partido. Tuvo varias oportunidades el equipo aragonés para ponerse por delante por primera vez en la noche, pero nu hubo manera. Un fatal bloqueo y tres minutos sin anotar condenaron a las de Cantero. Una vez el choque decidido, el técnico decidió apostar por salvar el average y lo consiguió el Casademont gracias a un milagroso triple de Vorackova que, sin embargo, no empaña el nuevo paso en falso de las aragonesas.

60-65 a falta de 8 segundos. El Casademont va a perder el partido, pero va a intentar salvar el average

Vida extra que nos da el Landes. 3 tiros libres para Mawuli. Anota solo dos (60-63). Tiempo muerto

3 minutos sin anotar van a condenar al Casademont. 58-63 a falta de 20 segundos

Triple del Landes (58-63). 2 minutos. Se pone en chino

Nada, que no acaba de completar la remontada el Casademont. 58-60. Lo para Cantero. Tres minutos para el final

Leiteeeee pone el empatee (58-58)

Fingaaal aparece a tiempo. 52-56. 7 minutos para el final

Enfado de Cantero. Tiempo muerto porque el Landes vuelve a escaparse (49-54)

Musa comienza mandando (49-52)