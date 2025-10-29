Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

Mawuli se salva en un día con muchos suspensos. Las notas del Casademont Zaragoza-Landes

Mariona Ortiz y Helena Pueyo protagonizan uno de sus peores partidos de la temporada

Mawuli lanza un tiro libre en el duelo ante el Landes

Mawuli lanza un tiro libre en el duelo ante el Landes / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mawuli | 7 |

Decidida. La mejor noticia es la confirmación de que la nipona vuelve a ser ella.

Mariona | 4 |

Desaparecida. La capitana no dio esta vez claridad a su equipo. Sufre un bajón.

Leite| 6 |

Acelerada. De más a menos. Comenzó sosteniendo a las suyas, pero acabó tomando malas decisiones.

Flores | 5 |

Esforzada. Pegajosa en defensa, improductiva en ataque.

Pueyo | 3 |

Negada. Falló todo lo que tiró y no anotó en su peor partido de la temporada.

Oma | - |

Inédita. Cantero no le dio minutos a la catalana en el igualado partido.

Vorackova | 6 |

Clave. Otro irregular choque que salvó con su decisivo triple final.

Bankolé | 5 |

Escasa. No pudo imponer su físico como acostumbra ante sus rivales.

Fingall | 4 |

Errática. Lo intentó todo y su actitud fue de 10. Pero no encuentra acierto en el tiro.

Hempe | 4 |

Fallona. La americana no está al 100% en lo físico y ha perdido frescura.

Gueye | 5 |

Irregular. Dos caras. Lo que aportó en ataque lo restó en defensa.

Hermosa | - |

Banquillo. La española todavía no tiene ritmo para este tipo de partidos.

