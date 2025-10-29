Casademont Zaragoza
Mawuli se salva en un día con muchos suspensos. Las notas del Casademont Zaragoza-Landes
Mariona Ortiz y Helena Pueyo protagonizan uno de sus peores partidos de la temporada
Mawuli | 7 |
Decidida. La mejor noticia es la confirmación de que la nipona vuelve a ser ella.
Mariona | 4 |
Desaparecida. La capitana no dio esta vez claridad a su equipo. Sufre un bajón.
Leite| 6 |
Acelerada. De más a menos. Comenzó sosteniendo a las suyas, pero acabó tomando malas decisiones.
Flores | 5 |
Esforzada. Pegajosa en defensa, improductiva en ataque.
Pueyo | 3 |
Negada. Falló todo lo que tiró y no anotó en su peor partido de la temporada.
Oma | - |
Inédita. Cantero no le dio minutos a la catalana en el igualado partido.
Vorackova | 6 |
Clave. Otro irregular choque que salvó con su decisivo triple final.
Bankolé | 5 |
Escasa. No pudo imponer su físico como acostumbra ante sus rivales.
Fingall | 4 |
Errática. Lo intentó todo y su actitud fue de 10. Pero no encuentra acierto en el tiro.
Hempe | 4 |
Fallona. La americana no está al 100% en lo físico y ha perdido frescura.
Gueye | 5 |
Irregular. Dos caras. Lo que aportó en ataque lo restó en defensa.
Hermosa | - |
Banquillo. La española todavía no tiene ritmo para este tipo de partidos.
