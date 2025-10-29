Mawuli se salva en un día con muchos suspensos. Las notas del Casademont Zaragoza-Landes

Mawuli | 7 |

Decidida. La mejor noticia es la confirmación de que la nipona vuelve a ser ella.

Mariona | 4 |

Desaparecida. La capitana no dio esta vez claridad a su equipo. Sufre un bajón.

Leite| 6 |

Acelerada. De más a menos. Comenzó sosteniendo a las suyas, pero acabó tomando malas decisiones.

Flores | 5 |

Esforzada. Pegajosa en defensa, improductiva en ataque.

Pueyo | 3 |

Negada. Falló todo lo que tiró y no anotó en su peor partido de la temporada.

Oma | - |

Inédita. Cantero no le dio minutos a la catalana en el igualado partido.

Vorackova | 6 |

Clave. Otro irregular choque que salvó con su decisivo triple final.

Bankolé | 5 |

Escasa. No pudo imponer su físico como acostumbra ante sus rivales.

Fingall | 4 |

Errática. Lo intentó todo y su actitud fue de 10. Pero no encuentra acierto en el tiro.

Hempe | 4 |

Fallona. La americana no está al 100% en lo físico y ha perdido frescura.

Gueye | 5 |

Irregular. Dos caras. Lo que aportó en ataque lo restó en defensa.

Hermosa | - |

Banquillo. La española todavía no tiene ritmo para este tipo de partidos.