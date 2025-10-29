La previa del Casademont Zaragoza - Basket Landes: Ni se regala ni se comparte

El Casademont Zaragoza afronta hoy una cita clave en la Euroliga Femenina. El equipo rojillo recibe al Basket Landes en el pabellón Príncipe Felipe a las 20.00 horas con la oportunidad de colocarse en la posición de líder del grupo D de la competición europea. La igualdad es máxima entre tres de los cuatro equipos que se encuentran en el último conjunto: Landes, Casademont y Reyer Venezia suman cinco puntos, con dos victorias y una derrota cada uno. En estos momentos, todo está por decidir y ganar en casa puede marcar el rumbo de las de Carlos Cantero en el torneo.

El Casademont llega con buenas sensaciones tras su triunfo en Turquía ante el CBK Mersin (72-79). Un partido que confirmó el carácter competitivo de las rojillas, que supieron reaccionar en los últimos cuartos para sumar una valiosa victoria lejos de casa. Ahora, el objetivo es repetir el nivel mostrado en ese encuentro y aprovechar el impulso de la afición en Zaragoza.

El camino del equipo aragonés en la Euroliga no ha sido sencillo. En la fase previa cayeron en su debut frente al Zabiny Brno (81-60), pero firmaron una remontada histórica en la vuelta en el Príncipe Felipe con el apoyo de la Marea Roja (82-59), logrando su pase para la fase de grupos. Ya en la primera ronda, las rojillas se estrenaron nada más y nada menos que ante su próximo rival, el Landes, al que vencieron por un ajustado 70-73. Fue un partido muy igualado, en el que las francesas dominaron durante buena parte del encuentro, aunque el Casademont no se rindió y terminó llevándose el triunfo. En la segunda jornada de la primera fase, las aragonesas cayeron ante el Reyer Venezia (80-84) en un partido muy competitivo y en la tercera lograron la victoria en Turquía.

Por su parte, el Basket Landes llega a Zaragoza como líder del grupo mostrando regularidad en esta primera ronda y sin tener que disputar la fase clasificatoria. Además de la derrota ante el Casademont, el conjunto francés ganó sus otros dos encuentros: 69-70 frente al CBK Mersin, en un final muy ajustado, y 63-57 contra el Reyer Venezia, dominando el marcador en casi todos los cuartos.

Además, el equipo rojillo cerró una semana de doble victoria con el triunfo en casa del pasado domingo frente al Baxi Ferrol en el partido de la Liga Femenina Endesa. La alegría principal del club aragonés y los aficionados llegó cuando Nerea Hermosa saltó a la pista con una gran ovación por parte del Príncipe Felipe, la pívot volvía a la tarima tras pasar por quirófano después de siete meses.

El partido entre el Casademont y el Landes promete ser intenso y con mucho en juego. Si el equipo rojillo logra la victoria, podría colocarse como primero de grupo y dar un paso decisivo hacia la siguiente fase. Además, el conjunto aragonés ya ganó el primer encuentro frente a las francesas y aunque el conjunto galo no quiera repetir el resultado, tendrá que medirse ante la fuerza de las de Cantero en casa junto a su afición, un factor clave para la victoria.