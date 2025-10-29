CASADEMONT ZARAGOZA
Robinson es de los pocos que se salvan en Dinamarca: las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Robinson
Regular |6| Aunque de más a menos, fue el que se mantuvo más regular.
Bell-Haynes | 5 |
Voluntarioso. Lo intentó pero le costó y acabó haciendo la guerra por su cuenta.
Yusta | 5 |
Frustrado. Encontró la manera de producir pero terminó muy enfadado y frustrado con el partido.
Stephens | 5 |
Caído. No había podido brillar mucho, pero sufrió una feísima caída que le impidió terminar el partido.
Dubljevic | 4 |
Fallón. Erró demasiado tanto en el rebote como en situaciones fáciles bajo el aro.
Rodríguez | 5 |
Acelerado. Esta vez su chispa no fue la adecuada, no pudo cambiar el sino del partido.
Stevenson | 4 |
Tímido. Metió un par de buenas canastas pero se resbaló, cayó y no fue regular.
Langarita | 4 |
Desacertado. Fue la primera rotación y no le salió bien a Ramírez.
Fernández | 4 |
Intrascendente. Entró cuando el partido cambiaba de dinámica y no pudo engancharse bien.
Soriano | 3 |
Superado. No fue capaz de hacerse fuerte en la pintura pese a su superioridad.
Traoré | - |
Recurso. Salió los últimos 10 segundos para evitar males mayores con otros jugadores.
González | - |
Inédito. No participó en el partido por precaución.
