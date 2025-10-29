Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Robinson es de los pocos que se salvan en Dinamarca: las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

Devin Robinson lanza un tiro libre este miércoles.

Devin Robinson lanza un tiro libre este miércoles. / FIBA

Raquel Machín

Zaragoza

EL MEJOR

Robinson

Regular |6| Aunque de más a menos, fue el que se mantuvo más regular.

Bell-Haynes | 5 |

Voluntarioso. Lo intentó pero le costó y acabó haciendo la guerra por su cuenta.

Yusta | 5 |

Frustrado. Encontró la manera de producir pero terminó muy enfadado y frustrado con el partido.

Stephens | 5 |

Caído. No había podido brillar mucho, pero sufrió una feísima caída que le impidió terminar el partido.

Dubljevic | 4 |

Fallón. Erró demasiado tanto en el rebote como en situaciones fáciles bajo el aro.

Rodríguez | 5 |

Acelerado. Esta vez su chispa no fue la adecuada, no pudo cambiar el sino del partido.

Stevenson | 4 |

Tímido. Metió un par de buenas canastas pero se resbaló, cayó y no fue regular.

Langarita | 4 |

Desacertado. Fue la primera rotación y no le salió bien a Ramírez.

Fernández | 4 |

Intrascendente. Entró cuando el partido cambiaba de dinámica y no pudo engancharse bien.

Soriano | 3 |

Superado. No fue capaz de hacerse fuerte en la pintura pese a su superioridad.

Traoré | - |

Recurso. Salió los últimos 10 segundos para evitar males mayores con otros jugadores.

González | - |

Inédito. No participó en el partido por precaución.

