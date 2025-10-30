El Casademont U22 recibe en el Siglo XXI al Unicaja

El Casademont Zaragoza U22 vuelve al Pabellón Siglo XXI este viernes 31 de octubre, en una velada muy especial con sabor a Halloween, para enfrentarse al Unicaja Alhaurín de la Torre a partir de las 20:30 h. Tras varias semanas lejos de casa, el equipo rojillo se reencuentra con su afición en un escenario perfecto para seguir creciendo en la Liga U y disfrutar de una noche de baloncesto y diversión.

Después de caer en Tenerife la pasada jornada, el equipo dirigido por Jorge Serna buscará reencontrarse con la victoria y mantener el buen ritmo de inicio de curso. Con un balance de dos triunfos y una derrota, el U22 ha mostrado solidez, energía y una clara progresión en su juego. Volver al Siglo XXI supone una oportunidad ideal para reafirmar sensaciones y brindar un gran partido ante su público.

Enfrente estará un Unicaja siempre competitivo, que llega con la intención de sumar sensaciones positivas tras un inicio de curso irregular, en el que aún no ha logrado estrenarse en el casillero de victorias. Un duelo atractivo entre dos de las canteras más potentes del baloncesto nacional, con mucho talento y proyección, que promete emoción y espectáculo en el regreso del U22 a casa.