DJ Stephens, pendiente de evolución tras su caída en la FIBA Europe Cup

En el partido de la FIBA Europe Cup del pasado miércoles frente a los Bakken Bears en Dinamarca, el equipo dirigido por Ramírez no solo sufrió una derrota, sino también un susto importante. A falta de cinco minutos para el final, DJ Stephens tuvo una caída muy preocupante al intentar capturar un rebote ofensivo. El alero estadounidense cayó de espaldas desde gran altura y tardó varios minutos en poder levantarse de la pista, con ayuda de los allí presentes.

En el momento de la caida, varios medios informaron de que la zona de la lesión había sido la rodilla. Sin embargo, tal como ha podido saber este diario, la zona afectada fue la cabeza. No se trata de una lesión grave, pero el jugador sigue pendiente de evolución y será observado en los próximos días para ver cómo progresa.

Stephens todavía tiene por delante dos entrenamientos antes del siguiente partido liguero, en el que el Casademont Zaragoza se enfrentará al Real Madrid este domingo, 2 de noviembre, a las 12.30 horas en el pabellón Príncipe Felipe. El cuerpo técnico no lo descarta y esperará hasta última hora para decidir si el jugador está en condiciones de participar en este encuentro.