Carla Leite, jugadora del Casademont Zaragoza: "Soy ambiciosa, quiero ganarlo todo"

Carla Leite, la estrella del Casademont Zaragoza que viene desde la WNBA con la ambición de ganar todos los títulos que se le pongan por delante al equipo rojillo. En esta entrevista, la francesa hace un balance del último partido del conjunto aragonés en la Euroliga y cuáles son sus mayores metas en su trayectoria profesional.

Viene de jugar en la WNBA con las Valkyries. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo se siente ahora en Zaragoza?

Sí, y la verdad es que fue bastante bien, pero ahora he pasado página y me concentro en el Casademont. Es mi primera experiencia en el extranjero y en la Euroliga, así que estoy muy contenta de haberme unido a este club y espero que todo salga bien.

¿Por qué decidió venir a Zaragoza?

Vine porque era un proyecto interesante para mí. El pabellón es increíble, los aficionados son increíbles, así que fue una de las razones principales por las que vine. Además, es un club muy competitivo que cada año obtiene buenos resultados, así que lo vi como una gran oportunidad para comenzar mi carrera en el extranjero.

¿Tuvo otras ofertas más interesantes a nivel económico y las rechazó?

Sí, es cierto que tenía varias propuestas, pero una vez más, pensé que Casademont era la mejor opción para mí. No le di demasiadas vueltas a las otras ofertas y fui directamente a por Zaragoza.

¿El hecho de que el Final Six se juegue en Zaragoza influyó en su decisión?

Sí, también fue una razón por la que vine. Sería increíble poder disputarlo en casa. Espero que podamos alcanzar ese objetivo y jugar delante de nuestros aficionados.

Ya jugó en el Príncipe Felipe contra el Casademont en temporadas anteriores y ahora está aquí, ¿cómo es la experiencia de jugar con el equipo y sentir el apoyo de los fans?

Sí, el año pasado tuve la oportunidad de jugar aquí y ya me pareció increíble. Los fans aportan muchísimo al equipo, y esa fue una de las razones que me motivó a venir, quería sentir ese impulso y dejarme llevar por la energía del público.

En la Euroliga, no pudo disputar los partidos contra Brno porque se cerró la inscripción antes de que terminara de jugar la WNBA con las Valkyries. ¿Cómo lo vivió?

Fue un poco complicado, porque sentía que no servía de mucho. Fue frustrante no poder estar en la cancha para aportar lo que sé que puedo aportar. Eso sí, intenté animar al máximo al equipo, y la verdad es que hicieron un grandísimo partido en el encuentro de vuelta. Les doy las gracias porque, gracias a eso, hoy podemos estar en la Euroliga.

En el último partido contra Landes no pudieron ganar. ¿Qué sensaciones le dejó ese encuentro?

Sí, perdimos el partido hace dos días. Fue muy duro porque sé que podemos ganar a ese equipo. Da rabia, pero no está todo terminado. Claro que el hecho de que el Mersin ganara ayer al Venezia no nos ayuda mucho, pero sabemos en qué tenemos que trabajar, y eso empieza desde los entrenamientos y el próximo partido contra Girona, antes de enfrentarnos a Venezia de nuevo.

¿Cómo ve al equipo esta temporada? Con el potencial con el que cuenta a día de hoy, ¿qué crees que necesitan para ganar?

No es fácil, porque creo que la mitad de la plantilla ha cambiado. Necesitamos tiempo para adaptarnos y construir una buena química. Aun así, pienso que por ahora estamos mostrando algo coherente y positivo. Personalmente, soy muy ambiciosa y quiero ganarlo todo: la Liga Femenina Endesa, la Copa de la Reina e incluso la Euroliga. Creo que podemos llegar al Final Six. Tenemos un equipo competitivo, ambicioso y capaz de hacer grandes cosas.

¿Cuál sería la mayor ambición en su carrera, tanto a nivel colectivo como personal?

Respecto a mis compañeras, diría que ganar la Euroliga sería algo increíble. En lo personal, tengo varias metas en las que también entra ganar la Euroliga, pero además ganar la WNBA y representar a Francia en los Juegos Olímpicos.

Para terminar, ¿qué mensaje le mandaría a la Marea Roja?

Decirles que estoy muy contenta de estar aquí. Nos dan muchísimo apoyo y es un placer jugar cada partido ante la Marea Roja. Espero que sigamos así y que podamos hacerlos muy felices.