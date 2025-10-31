Carlos Cantero: "En casa tenemos un extra de concentración e intensidad"

Carlos Cantero, entrenador de Casademont Zaragoza, ha asegurado que llegan al partido de este sábado contra el líder invicto de la Liga Femenina Endesa, el Spar Girona, con "muchas ganas de lograr una victoria en casa. Siempre que jugamos en casa tenemos un extra de concentración, intensidad y motivación. Spar Girona nos va a demandar nuestro mejor esfuerzo sabiendo que es un equipo muy bueno", ha afirmado Cantero en la previa del partido, que se jugará en el Príncipe Felipe este sábado (19.00 horas).

El técnico madrileño ha recordado que el Spar Girona está en la misma situación que ellas, jugando doble competición, y por ello deben aprovechar los pocos entrenamientos que tienen entre partido y partido para "estudiar al rival y mantener el nivel competitivo". También ha resaltado que es un equipo que "está haciendo las cosas muy bien, con un juego muy bueno y con rachas de jugadoras muy buenas. En Euroliga ya se han clasificado. Nos enfrentamos a uno de los mejores rivales de la Liga y de la competición europea".

Las zaragozanas llegan al choque tras perder en la Euroliga este miércoles contra las francesas del Basket Landes, en un momento de la temporada en el que "estamos aprendiendo a gestionar las derrotas, algo que al principio cuesta más". Cantero también ha incidido que cada jugadora es un caso diferente en las sensaciones de cómo asumen la derrota, porque "difieren entre unas jugadoras y otras".

"Cada dos días tenemos un partido y nos podemos levantar. Tenemos que luchar por mantener las buenas sensaciones y levantarnos de las malas para seguir creciendo como equipo y en las individualidades", ha dicho. Para este partido, Cantero podrá contar con todas sus jugadoras y la única que arrastra problemas es Ornella Bankolé que sigue en proceso de recuperación de su rodilla pero estará en condiciones de jugar.