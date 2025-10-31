Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Langarita y Traoré lideran el paseo del Casademont Zaragoza U22 (98-68)

El conjunto aragonés arrasa al Unicaja Alhaurín en un partido en el que fue muy superior

Alias busca el pase a Traoré durante el encuentro de este viernes.

Alias busca el pase a Traoré durante el encuentro de este viernes. / RUBÉN RUIZ

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Cómodo triunfo de un Casademont U22 muy superior al Unicaja Alhaurín. Langarita tomó el mando del partido desde el principio. Ocho puntos seguidos del aragonés dispararon en el marcador a un Casademont imponente, sobre todo, en el juego interior, aunque también en los lanzamientos de larga distancia.

Los trece puntos (21-8) de renta para el cuadro rojillo a falta de tres minutos para el final del primer cuarto presagiaban un choque plácido. Y más aún cuando una canasta de Savkov amplió la diferencia a 15 puntos (27-12) antes de un segundo parcial en el que el Casademont se dedicó a gestionar y ampliar la diferencia, con Traoré haciendo daño en la pintura.

Al descanso se llegó con la máxima renta (49-23) favorable a un conjunto aragonés que se divertía y divertía a los congregados en el pabellón Siglo XXI. La superioridad de los locales era considerable y así seguiría mostrándose tras el paso por los vestuarios. La inspiración de Traoré por dentro y de Langarita por fuera, junto a la aportación de Savkov, Moreno, Faye y sobre todo Keita, fue incrementando la renta para los aragoneses ante un Unicaja que nunca tuvo opciones de acercarse aunque sí ganó el último parcial.

CASADEMONT U22: García (2), Alias (5), Langarita (18), Keita (13) y Traoré (16) -cinco inicial- Faye (7), Moreno (10), Lukic (6), Campo (1), Savkov (9), Cativiela (9) y Valero (2).

UNICAJA: Moeller (21), Nuño (6), Valero (4). De la Iglesia (8) y Martínez -cinco inicial- Martínez (8), Bozano (4), Suárez (3), Rodríguez (12), Sierra (1) y Cazorla (1).

PARCIALES: 27-12, 22-11, 28-19 y 21-26.

ÁRBITROS: Ibáñez, Gallego y Martín.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón Siglo XXI.

