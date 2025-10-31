Langarita y Traoré lideran el paseo del Casademont Zaragoza U22 (98-68)

Cómodo triunfo de un Casademont U22 muy superior al Unicaja Alhaurín. Langarita tomó el mando del partido desde el principio. Ocho puntos seguidos del aragonés dispararon en el marcador a un Casademont imponente, sobre todo, en el juego interior, aunque también en los lanzamientos de larga distancia.

Los trece puntos (21-8) de renta para el cuadro rojillo a falta de tres minutos para el final del primer cuarto presagiaban un choque plácido. Y más aún cuando una canasta de Savkov amplió la diferencia a 15 puntos (27-12) antes de un segundo parcial en el que el Casademont se dedicó a gestionar y ampliar la diferencia, con Traoré haciendo daño en la pintura.

Al descanso se llegó con la máxima renta (49-23) favorable a un conjunto aragonés que se divertía y divertía a los congregados en el pabellón Siglo XXI. La superioridad de los locales era considerable y así seguiría mostrándose tras el paso por los vestuarios. La inspiración de Traoré por dentro y de Langarita por fuera, junto a la aportación de Savkov, Moreno, Faye y sobre todo Keita, fue incrementando la renta para los aragoneses ante un Unicaja que nunca tuvo opciones de acercarse aunque sí ganó el último parcial.

CASADEMONT U22: García (2), Alias (5), Langarita (18), Keita (13) y Traoré (16) -cinco inicial- Faye (7), Moreno (10), Lukic (6), Campo (1), Savkov (9), Cativiela (9) y Valero (2).

UNICAJA: Moeller (21), Nuño (6), Valero (4). De la Iglesia (8) y Martínez -cinco inicial- Martínez (8), Bozano (4), Suárez (3), Rodríguez (12), Sierra (1) y Cazorla (1).

PARCIALES: 27-12, 22-11, 28-19 y 21-26.

ÁRBITROS: Ibáñez, Gallego y Martín.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón Siglo XXI.