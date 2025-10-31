Ramírez: "Con el Real Madrid será un partido de un nivel de exigencia muy alto"

Jesús Ramírez, entrenador de Casademont Zaragoza, confía en que su equipo no olvide la derrota que encajaron este miércoles ante el Bakken Bears danés en la Copa FIBA Europa, aunque ahora ya deben estar centrados en el partido de la Liga Endesa contra el Real Madrid este domingo (12.30 horas en el Príncipe Felipe) en el que tendrán "un nivel de exigencia muy alto".

"Es un equipo en crecimiento que parece que tiene un plan claro. Será un partido extremadamente difícil en el que tendremos que estar en el mejor nivel posible y juntos", ha explicado Ramírez en la previa del partido de este domingo de la quinta jornada de la Liga Endesa. El entrenador del Casademont ha asegurado que tiene ganas de que llegue el domingo para "ver en qué posición estamos" y porque deberán ofrecer "un nivel de competición muy alto. Espero al mejor Real Madrid y debemos estar preparados para ese nivel de exigencia".

"Tenemos que intentar hacer las cosas que estamos entrenando y hacerlas lo mejor posible y juntos", ha añadido Ramírez sobre lo que espera de sus jugadores en la pista.

De la derrota ante los daneses ha asegurado que el partido del domingo no es para olvidarla porque "es parte de nuestro proceso, espero más adelante nos acordemos porque sirvió. No estuvimos bien y esperamos que la experiencia nos sirva para crecer. Ahora hay que cambiar pagina y centrarnos en el Real Madrid".

DJ Stephens y Spissu

Sobre DJ Stephens y el fuerte golpe que sufrió en el partido europeo, ha explicado que se encuentra "más tranquilo porque el golpe fue fuerte y ha evolucionado bien, pero hay que ver cómo reacciona", mientras que Marco Spissu sigue su plan de recuperación y "evoluciona favorablemente" y Miguel González no jugó contra Bakken por precaución pero "espero que esté bien".

Uno de los problemas que tienen habitualmente frente a un rival como el Real Madrid es la falta de centímetros para luchar de igual a igual con un pívot como Tavares. "No tenemos gente tan grande pero tenemos gente con carácter y energía. Todos tienen que suplir esa falta de centímetros y llegar medio segundo o medio metro antes. Lo que me preocupa es que lo entendamos".