El Casademont Zaragoza-Uni Girona, en directo: en juego el liderato

Tras el duro golpe recibido el pasado miércoles en la Euroliga en el Príncipe Felipe, el Casademont Zaragoza vuelve al mismo escenario, aunque cambia de competición. Eso sí, el rival es más temible que el Landes francés. El Uni Girona llega a la capital aragonesa invicto en la presente temporada y en un nivel de forma superlativo para disputar un encuentro en el que está juego el liderato de la Liga Femenina Endesa. Siga con nosotros el minuto a minuto del choque:

Ha conseguido frenar algo al Girona el Casademont (22-24)

18-22 final del primer cuarto.

Jocyte está volviendo loco al Casademont (18-22)

Nuevo parcial del Girona (14-18). 2 minutos quedan de primer cuarto

2+1 de Marioooona (14-13). Salva el primer momento de apurto el Casademont

Triiiiple de Hempeee (11-13)

Vuelve el Girona a distanciarse (6-11). 5 minutos de primer cuarto

Bankoléeee tripleee (6-6)

Atascadísimo el ataque del Casameont (1-6)