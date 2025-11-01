La crónica del Casademont Zaragoza-Uni Girona: exhibición con susto final (77-72)

Daba miedo la visita del Uni Girona. Por la celebración de Halloweeen en el pabellón, por el momento superlativo de forma del rival y por las dudas que el Casademont había dejado en sus últimos encuentros en el Príncipe Felipe. Sin embargo, como ha hecho tantas veces este equipo cuando le tocan el orgullo, las aragonesas dieron un puñetazo sobre la mesa en un gran partido de baloncesto en un disfrutón Príncipe Felipe, escenario de la primera derrota del curso para un conjunto catalán que a punto estuvo de culminar una remontada de escándalo.

Volvió a ser suplente Mariona y Cantero introdujo a Gueye y Vorackova en el quinteto. Por su parte, el líder salió como lo está haciendo durante todo el curso, dominando. Sigue sin acostumbrarse el equipo a no tener a su faro de inicio y el ataque estuvo atascadísimo en los primeros minutos. Cuando salió la capitana, anotó un 2+1 que, sumado a un triple de Hempe hizo pasar el primer amago del Girona de escaparse en el marcador. Pero un parcial de 0-7 del Girona, liderado por la talentosa Jocyte, propició que las catalanas se fueran por delante en el primer cuarto (18-22).

Mejoró mucho en defensa el Casademont en el tramo hasta el descanso y eso propició que el encuentro se emparejara. Una jugada rocambolesca acabó con un triplazo de Bankolé que puso por delante a las de Cantero. A pesar de la calidad de Jocyte, las aragonesas, lideradas en defensa por Laia Flores y en ataque por una imponente Bankolé, protagonizaron unos minutos espectaculares, de los mejores de la temporada, que permitieron a las de Cantero irse, merecidamente, por delante al descanso (43-38).

Ese era el camino para que el Girona sufriera su primera derrota del curso. Cuatro puntos consecutivos de Carla Leite de salida amenazaban con romper el partido, pero un par de errores defensivos volvieron a meter a las catalanas en el partido. Pero tres canastas de Fingall y otro triple de una incansable Bankolé ponían mla máxima del partido (58-47). Volvió a sumarse Laia Flores a la fiesta y el encuentro, cuando iba a empezar el último cuarto, parecía visto para sentencia. La ventaja llegó a ser hasta de 17 puntos mientras al Girona le entraban las prisas y acumulaba errores.

Pero entonces el Casademont se despistó y él solito metió a las catalanas en el partido. Varios minutos sin anotar provocaron que el Girona fuera limando la renta y metió el miedo en el cuerpo a las aragonesas. La diferencia era de solo ocho cuando el partido entraba en los últimos cinco minutos. Además, Bankolé cometió su quinta falta y quedó eliminada. Seguía complicándose el conjunto zaragozano y una canasta de Coulibaly acercaba a las suyas a solo cuatro puntos cuando el duelo entraba en los dos últimos minutos. El atasco era monumental y las visitantes, gracias a Quevedo, se pusieron a solo uno. Entonces sí, entre Mariona y Leite espantaron los fantasmas de la remontada y colocaron a un Casademont muy mejorado, y a pesar del susto, colíder de la Liga Femenina Endesa.

Final del partido con 77-72. A pesar del susto final, tremenda victoria del Casademont

Falla su ataque Girona. Ahora sí que no se puede escapar

Pemnetración de Leite que es oxíiiigeno. 75-72. Tiempo muerto de Girona. 36 segundos

Y Quevedo pone a 1 desde el libre (73-72)

Triple de Quevedo (73-70)

Mariooooona despieerta a las suyaaas (73-67)

Coulibaly pone a solo a 4 al Girona. Tiempo muerto de Cantero. Qué manera de complicarse. 1.30 para el final

71-65. Dos minutos en el Felipe. El Casademont va a tener que rematar un partido que parecía ganado

Se sigue acercando el Girona y Cantero para el partido cuando faltan algo más de cinco minutos. La renta es de 8