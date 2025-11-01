Entrevista con Joaquín Rodríguez: "Siento que estoy ayudando al equipo y eso me pone contento"

Joaquín Rodríguez (Mercedes, 1999) vive un dulce inicio de temporada con el Casademont Zaragoza. Tras un primer año de aterrizaje en la ACB que incluyó una decisiva cesión de media temporada en el Movistar Estudiantes, el escolta uruguayo ha regresado al conjunto rojillo con la confianza renovada. Se siente "contento" y una "parte importante" del proyecto de un equipo que ha arrancado bien el curso. En una entrevista concedida a este medio, el internacional uruguayo analiza ese paso por la LEB, la diferencia de ritmo con la ACB y la importancia de la selección en su carrera, mientras disfruta de la "calma" de una ciudad donde se encuentra "feliz".

¿Cómo se siente en este inicio de temporada?

Muy bien, muy bien. Muy contento de que las cosas estén saliendo, y creo que disfrutándolo. Estoy tratando de disfrutarlo, creo que es un buen comienzo para el equipo y para mí, así que contento.

¿Está en el nivel al que le gustaría estar?

Sí, creo que sí. Creo que por suerte estoy a buen nivel y siento que ayudando al equipo. Creo que eso me pone contento; sentirme parte importante.

¿Cómo le afectó la cesión a Estudiantes?

Bueno, creo que en el momento que yo sabía que estaban buscando a otro jugador, yo le comuniqué a mi agente que si venía otro jugador, yo quería salir, quería buscar la posibilidad de irme a otro lugar. Y cuando me enteré de que Betis era una de las posibilidades, porque ellos enseguida que se enteraron, querían ver si yo podía ir y Estudiantes también, tomé el desafío y creo que lo tomé muy bien, lo tomé como algo positivo. El que un equipo como Estudiantes venga a buscarte, de la manera que ellos vinieron y planteándomelo como que sería superimportante para ellos… que yo esté con ellos en desafío importante, y lo tomé de esa manera. Lo disfruté muchísimo. Es una lástima, no pudimos ascender, pero lo disfruté mucho y creo que lo pasé muy bien.

¿Y se ha reforzado? ¿Vuelve un Joaquín Rodríguez mejor?

Sí, creo que sí.

¿Ha notado diferencia entre lo que es una liga, la LEB Oro, y la ACB?

Sí, creo que hay una diferencia muy grande. Hay un cambio grande, se juega diferente, hay que saber aprovechar cada segundo, cada momento, mucho más rápido. En la LEB tienes un tiempo más para tomar decisiones. También físicamente, no hay lo físico que hay en la ACB y ese cambio cuesta un poco, pero creo que estoy adaptándome y por suerte bien.

¿Cómo es ese cambio de ser el MVP de una liga a tener que luchar por cada minuto aquí?

Bueno, creo que, a medida que uno va creciendo y se va dando cuenta de cómo funciona esto, trata de trabajar siempre igual y trata de adaptarse. El año pasado no tuve una buena temporada, no pude jugar de la manera que me hubiera gustado y lo tomo como otro desafío. Decir: bueno, tengo que entrenar más, tengo que trabajar más. Y así fui a Estudiantes a trabajar más y me preparé en el verano trabajando mucho para hacer una buena AmeriCup, que para mí era importante ese torneo con mi país, para después para llegar aquí. Creo que, cuando el desafío es más grande, uno tiene que prepararse mejor. Y creo que llegué bien preparado y, por suerte, ahora también creo que sigo trabajando igual. Ya lo he dicho varias veces; en el momento que yo sabía que venía Robinson, tenía que trabajar más que nadie para demostrar que yo quería estar y que quería ganarme un lugar. Y eso es día a día, creo que trato de demostrarle al coach todos los días que puede contar conmigo, que yo quiero estar y que lo puedo ayudar.

Joaquín Rodríguez, jugador del Casademont Zaragoza e internacional con Uruguay. / RUBEN RUIZ

Hablando de sus compañeros, ¿cómo ve al vestuario?

Bien, bien, creo que bien. Por ahí hay algunos que ya están aquí hace un tiempo y son los que un poco van llevando todo. Tenemos a Dubi también, que es un tipo con muchísima experiencia dentro de los vestuarios y creo que el vestuario está bien. Por suerte arrancamos bien, como te digo, y es un vestuario unido que ojalá pueda seguir así.

¿A qué puede aspirar este Casademont Zaragoza?

Bueno, yo creo que tenemos que trabajar, seguir trabajando, disfrutando cuando las cosas nos salen. La verdad es que ahora estuvo bueno que perdimos un partido en casa que tendríamos que haber ganado. Y uno dice: bueno, ahora parece que pinta mal, ¿no? Y nos levantamos, tuvimos un viaje durísimo, hicimos un partido muy sólido y fuimos a Burgos y ganamos. Revertimos esa situación. Creo que eso es importante: el demostrar que no nos caemos. Y ahora tenemos otra posibilidad. Obviamente, sabemos contra quién jugamos, el Madrid, pero creo que estamos todos mentalizados de que podemos ganar. Hacer un partido para ganarlo y demostrarle a la gente que aquí en casa nos vamos a hacer fuertes.

Y Ramírez (el entrenador), ¿qué le pide como jugador?

Creo que él vio un poco la intensidad que yo le meto al juego. Creo que sabe que defensivamente levanto un poco al equipo y lo ayudo. Me va conociendo. Yo creo que en este tiempo y en el día a día cada vez me va dando un poco más de oportunidades. También me deja jugar un poco con el balón, jugar pick and roll y crear juegos, que es un poco lo que mejor hago, creo yo. Y bueno, después, defensivamente, como te digo, yo trato de dar ese plus siempre, de levantar la energía, de correr mucho, de ayudar de ese lugar al equipo.

Hablaba antes de la AmeriCup. Es internacional con Uruguay. ¿Qué le aporta el paso por la selección?

Ah, mucho, mucho. Creo que a la selección le debo mucho porque fue la que me puso internacionalmente. Yo jugaba en Uruguay, en la Liga Uruguaya, y la selección fue lo que me llevó a jugar contra selecciones de afuera. Y que me vean desde Argentina para irme a Argentina y después también para venir aquí. Yo hice una buena AmeriCup y en el Betis creo que lo vieron. Y lo disfruto mucho, lo disfruto mucho también porque me siento muy querido. Tengo mucha gente que quiero mucho ahí en el cuerpo técnico, compañeros... Así que creo que fue un torneo muy lindo y siempre que hay una eliminatoria, una ventana, un torneo, me encanta ir porque lo paso muy bien.

¿Le gusta Zaragoza como ciudad?

Sí, sí, sí.

¿Qué es lo que más le gusta de Zaragoza?

Ah, creo que es muy tranquila. Me gusta que es muy tranquila, que la gente vive con mucha calma, que no tiene un poco la locura por ahí en otras ciudades. Y disfruto eso, disfruto la calma, que no hay mucho tráfico, que es todo, creo, que muy tranquilo.

¿Se ve aquí a futuro?

Bueno, ojalá que sí. Es un lugar, como te digo, en el que me siento cómodo, que me gusta mucho, así que no me disgustaría.

Y en el Casademont, ¿se quedaría durante, por lo menos, todo su contrato?

Sí, sí, sí. Los jugadores sabemos que esto es año a año, momento a momento y nunca sabes, pero sí. Como te digo, me gusta estar aquí. Estoy muy contento también de haber tenido una segunda chance, de haber podido volver y que, un poco, me salgan más las cosas. Así que estoy contento con eso y disfrutándolo también, disfrutando el apoyo de la gente. Me siento feliz aquí.

Para terminar, las típicas preguntas rápidas: ¿Un ídolo suyo en el baloncesto?

Gustavo Barrera, el ‘Pancho’ Barrera, un uruguayo.

¿El mejor partido de su carrera? ¿Con cuál se quedaría?

Uff, tengo varios. Con Uruguay: Uruguay-Canadá en la AmeriCup anterior; Uruguay-Estados Unidos en esta AmeriCup. Y después, en equipo, Gipuzkoa-Betis, un partido increíble. Claro, son muchos, no sé si me quedo con uno.

Y de esta temporada, llevamos muy poco, pero si tuviera que escoger uno…

Baskonia. Creo que el de Baskonia me gustó mucho. Fue un partido especial.

¿Alguna manía suya antes de saltar a la pista?

Entro con el pie derecho y toco el suelo con la mano derecha.

¿Un sueño por cumplir en el mundo del baloncesto?

Jugar al máximo nivel que pueda. Llegar lo más lejos posible, sea Euroliga o sea ACB. Creo que mi sueño es llegar a ser el mejor jugador posible.