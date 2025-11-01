Casademont Zaragoza
A Mariona Ortiz le gusta el Girona. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza
Laia Flores y Bankolé, hasta su expulsión, sostienen a las aragonesas
Mariona | 8 |
Mandona. Le tiene cogida la medida al Girona. Jefa, líder y al servicio del equipo.
Leite | 7 |
Aplicada. Sus puntos fueron clave y además dejó acciones en defensa interesantes.
Flores | 7 |
Desatada. Su entrada cambió el partido. De sus mejores partidos con el Casademont.
Pueyo | 7 |
Pesadilla. Ha perdido acierto en ataque, pero dio un clínic defensivo ante el Girona.
Oma | - |
Relegada. Ahora mismo y en partidos importantes, Cantero no cuenta con ella.
Vorackova | 5 |
Irregular. Mejor en defensa que en ataque. Se le salen tiros a priori sencillos.
Bankolé | 8 |
Terremoto. Afeó su partidazo con su quinta fatal. La mejor hasta entonces.
Fingall | 7 |
Productiva. Siempre suma. No está del todo fina, pero lo suple a base de energía.
Mawuli | 6 |
Eficaz. No tuvo demasiado protagonismo, pero dejó dos buenas canastas.
Hempe | 6 |
Anotadora. Sigue con algún problema físico, pero tiene la canasta entre ceja y ceja.
Gueye | 5 |
Floja. No tuvo su día la francesa, que se quedó sin anotar.
Hermosa | 5 |
Recuperada.| Jugó solo siete minutos, pero hizo cosas positivas mientras recupera el ritmo.
