A Mariona Ortiz le gusta el Girona. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza

Mariona | 8 |

Mandona. Le tiene cogida la medida al Girona. Jefa, líder y al servicio del equipo.

Leite | 7 |

Aplicada. Sus puntos fueron clave y además dejó acciones en defensa interesantes.

Flores | 7 |

Desatada. Su entrada cambió el partido. De sus mejores partidos con el Casademont.

Pueyo | 7 |

Pesadilla. Ha perdido acierto en ataque, pero dio un clínic defensivo ante el Girona.

Oma | - |

Relegada. Ahora mismo y en partidos importantes, Cantero no cuenta con ella.

Vorackova | 5 |

Irregular. Mejor en defensa que en ataque. Se le salen tiros a priori sencillos.

Bankolé | 8 |

Terremoto. Afeó su partidazo con su quinta fatal. La mejor hasta entonces.

Fingall | 7 |

Productiva. Siempre suma. No está del todo fina, pero lo suple a base de energía.

Mawuli | 6 |

Eficaz. No tuvo demasiado protagonismo, pero dejó dos buenas canastas.

Hempe | 6 |

Anotadora. Sigue con algún problema físico, pero tiene la canasta entre ceja y ceja.

Gueye | 5 |

Floja. No tuvo su día la francesa, que se quedó sin anotar.

Hermosa | 5 |

Recuperada.| Jugó solo siete minutos, pero hizo cosas positivas mientras recupera el ritmo.