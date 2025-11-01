La previa del Real Madrid-Casademont Zaragoza: la respuesta más difícil

Todavía buscando la continuidad y el equilibrio, el Casademont Zaragoza se enfrenta este domingo a uno de los mejores equipos de Europa, el Real Madrid (12.30 horas), en busca de otro buen partido que palie las malas sensaciones de la última derrota europea y, si es posible, otro triunfo que le permita seguir sumando en la Liga Endesa. El conjunto de Jesús Ramírez se rehizo estupendamente del inesperado tropiezo ante el Breogán con dos buenas victorias fuera de casa y ahora espera dar otra buena respuesta tras haber caído en Aarhus en la FIBA Europe Cup.

El problema es que esta vez va a tener enfrente un monstruo de los grandes, un equipo al que es siempre difícil meter mano por cantidad y calidad de la plantilla y porque fácilmente puede multiplicar por diez el presupuesto del Casademont Zaragoza. La lucha es desigual pero no imposible porque el propio conjunto aragonés ya sabe lo que es ganar al Real Madrid en casa en las últimas temporadas. Eso sí, la última victoria data de noviembre de 2022, así que ya han pasado tres años.

Ambos equipos llegan todavía en proceso de construcción después de haber cambiado el cuerpo técnico. El Real Madrid cerró la breve aunque exitosa etapa de Chus Mateo para apostar de nuevo por Sergio Scariolo. El conjunto blanco suma tres victorias en cuatro jornadas, una más que el Casademont, todas ellas conseguidas en casa. Y es que el Madrid todavía no conoce la victoria fuera de casa en lo que va de curso, ni en la ACB (cayó en Vitoria) ni en la Euroliga, donde ha caído en sus cuatro visitas de la campaña.

Ambos llegan también tras la competición europea, el Casademont tras un largo viaje y una amarga derrota en casa del Bakken Bears y el Real Madrid tras un doble compromiso de Euroliga: el martes cayó en Múnich por 90-84 y el jueves pasó por encima del vigente campeón, el Fenerbahce, por 84-58. Para el conjunto de la capital será el cuarto partido en ocho días, algo que podría intentar aprovechar el Casademont si bien es pronto para que el cansancio se acumule en las piernas y la mente de los jugadores.

El conjunto aragonés tendrá la duda hasta el último momento de DJ Stephens, que sufrió un duro golpe en el duelo europeo, si bien Jesús Ramírez confiaba en la previa en que pudiera ayudar al equipo. Además, Spissu sigue arrastrando sus molestias y Miguel González no jugó el miércoles por un problema en el pie, así que habrá que ver en qué condiciones pueden sumarse al equipo.

En el Real Madrid, Okeke sufrió el jueves un esguince de tobillo y esta semana el club blanco ha llevado a cabo su primer cambio en la plantilla. Bruno Fernando, que no estaba contando con la confianza de Scariolo, se ha marchado a Belgrado y ha llegado en su lugar el pívot Alex Len. Un fichaje más que se suma a los de Kramer, Procida, Maledon, Almansa, Lyles y el mencionado Okeke el pasado verano.

Pero el gran problema para el Casademont Zaragoza será Walter Tavares. El caboverdiano es un dolor de muelas para cualquier equipo del continente y el conjunto aragonés no tiene un interior intimidatorio con el que hacerle frente, así que tendrá que buscar otras formas para que sus 2,20 y su dominio de los aros no sea un muro infranqueable que le aleje irremediablemente del éxito.