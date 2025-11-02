En Directo
CASADEMONT ZARAGOZA
El Casademont Zaragoza-Real Madrid, en directo: la Liga ACB hoy en vivo
Partido de la jornada 5 de la Liga Endesa
Zaragoza
El Casademont Zaragoza intentará levantarse tras su tropiezo europeo ante uno de los rivales más difíciles posible, el Real Madrid. El conjunto de Sergio Scariolo, no obstante, llega al Príncipe Felipe sin conocer la victoria fuera de casa esta temporada. Jesús Ramírez cuenta con la duda de DJ Stephens tras su dura caída en el partido del miércoles, mientras que Miguel González y Marco Spissu llegan tocados.
Sale ya el Casademont Zaragoza a completar el calentamiento
Stephens no aparece en la lista de jugadoers proyectada en el marcador, entra en su lugar Traoré
Buenos días desde el pabellón Príncipe Felipe, donde ya se nota ambiente festivo y de partido grande
- Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica
- La crónica del Casademont Zaragoza-Uni Girona: exhibición con susto final (77-72)
- Cinco jóvenes se refugian en clase tras empotrar un coche robado en Zaragoza
- Imanol Idiakez: 'El Zaragoza necesita una profunda reflexión para construir un proyecto de verdad con bases sólidas
- El todólogo Gabi Fernández y los palos en las ruedas de Rubén Sellés y del Real Zaragoza
- Okupan un local del Gobierno de Aragón en pleno centro de Zaragoza
- Estos son los supermercados y centros comerciales de Zaragoza que abren este 1 de noviembre
- Vía libre para ‘Parque Venecia 2’: así será este novedoso barrio de Zaragoza con más de mil viviendas y un anillo verde