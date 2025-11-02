El Casademont Zaragoza-Real Madrid, en directo: la Liga ACB hoy en vivo

El Casademont Zaragoza intentará levantarse tras su tropiezo europeo ante uno de los rivales más difíciles posible, el Real Madrid. El conjunto de Sergio Scariolo, no obstante, llega al Príncipe Felipe sin conocer la victoria fuera de casa esta temporada. Jesús Ramírez cuenta con la duda de DJ Stephens tras su dura caída en el partido del miércoles, mientras que Miguel González y Marco Spissu llegan tocados.

Sale ya el Casademont Zaragoza a completar el calentamiento

Stephens no aparece en la lista de jugadoers proyectada en el marcador, entra en su lugar Traoré