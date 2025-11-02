Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

El Casademont Zaragoza-Real Madrid, en directo: la Liga ACB hoy en vivo

Partido de la jornada 5 de la Liga Endesa

Devin Robinson se dispone a lanzar un tiro libre

Devin Robinson se dispone a lanzar un tiro libre / ACB PHOTO

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza intentará levantarse tras su tropiezo europeo ante uno de los rivales más difíciles posible, el Real Madrid. El conjunto de Sergio Scariolo, no obstante, llega al Príncipe Felipe sin conocer la victoria fuera de casa esta temporada. Jesús Ramírez cuenta con la duda de DJ Stephens tras su dura caída en el partido del miércoles, mientras que Miguel González y Marco Spissu llegan tocados.

