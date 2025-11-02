La crónica del Casademont Zaragoza-Real Madrid: todo es poco ante Tavares y compañía (83-95)

El Casademont Zaragoza quiso intentarlo hasta el final, evitó hasta en dos ocasiones que el Madrid rompiera el partido antes de tiempo, pero no pudo sumar nada positivo ante la diferencia de calidad entre ambos equipos (83-95). Jugando sin cincos, con Dubljevic queriendo pero aportando poco en ataque y Soriano de nuevo desaparecido en combate, siempre es difícil, más aún cuando enfrente está un Tavares que no solo hace 16 puntos sin fallo, sino que coloca 8 tapones para que el rival choque una y otra vez contra un muro.

Y eso que el Casademont puso pundonor y ganas hasta el final, liderado por un Bell-Haynes de menos a más y un Yusta monstruoso que acabó con 30 puntos, 15 de ellos en un tercer cuarto apoteósico en el que puso en pie al pabellón. Pero a veces todo no es suficiente y al equipo aragonés le faltaron puntos, aportación ofensiva de varios de los que deben ser sus puntales, y así es imposible ante la infinita artillería blanca.

El duelo comenzó de tú a tú, con el Casademont intentando recuperar balones para poder jugar rápido y Yusta liderando la anotación. Tavares apareció poco pero lo justo para comprobar que es imparable y el marcador estuvo moviéndose en la máxima igualdad hasta los últimos dos minutos del primer cuarto, cuando el Casademont falló más de la cuenta (tiros de porcentaje y tiros libres), perdió más balones de los recomendados y el Madrid pudo tomar su primera ventaja importante (19-27 la máxima y 20-27 al término de los primeros diez minutos).

La primera amenaza de ruptura llegó pronto, con el Casademont fallando de nuevo y el Madrid tirando de calidad para llegar a los diez de diferencia (27-37). Para entonces la grada ya estaba más que enfadada con los colegiados. No por sus errores, sino por algo que de tan repetido ya aburre. A Joaquín Rodríguez le señalaron una técnica por protestar sin pensárselo dos veces, mientras a Tavares solo le advirtieron y eso que el caboverdiano se tiró un buen rato haciendo aspavientos. Hubo más, muchas faltas no señaladas al conjunto visitante, que podía cometer varias en cada acción con el castigo de una sola. Tal fue así que la grada empezó a cantar «¡otra, otra!» cada vez que le pitaban una falta a su equipo.

Cuando peor pintaban las cosas, aparecieron Bell-Haynes y Robinson para devolver el aliento a su equipo e ir recortando poco a poco la distancia hasta quedarse a un punto (43-44) que se quedaron en tres al descanso (45-48). El Madrid dominaba el rebote, las asistencias, tenía más puntos en el banquillo y casi doblaba al Casademont en valoración: 35-65. Y, sin embargo, había partido en el Príncipe Felipe.

La calidad del Madrid puede medirse en infinidad de detalles. Por ejemplo, en que Kramer no juegue ni un minuto en la primera parte y lo primero que haga en la segunda se anotar un triple y liderar el parcial de salida de 0-10 de su equipo. O que Tavares ponga cuatro tapones casi seguidos para que el Madrid se disparara hasta los 16 puntos de distancia, con sendas técnicas a Ramírez y Dubljevic de regalo por el camino. Pero entonces apareció Santi Yusta con un cuarto monstruoso, con 15 puntos en menos de nueve minutos, poniendo el partido patas arriba y al pabellón en pie. De nuevo, había partido en el Felipe (68-73). Que no era poco.

La historia volvió a repetirse en el último parcial, con un nuevo arreón blanco que amenazaba con terminar el partido antes de tiempo (70-82). Esta vez a la tercera fue la vencida porque todos los intentos del Casademont fueron infructuosos ante Tavares y compañía. El equipo aragonés quiso intentarlo hasta el final, pero no le dio más de sí.

FICHA TÉCNICA CASADEMONT ZARAGOZA: Trae Bell-Haynes (24), Santi Yusta (30), Miguel González (2), Devin Robinson (11), Bojan Dubljevic (6) -equipo inicial-, Marco Spissu (1), Erik Stevenson, Lucas Langarita, Jaime Fernández (4), Joel Soriano (3), Joaquín Rodríguez (2) y Youssouf Traoré. REAL MADRID: Campazzo (10), Lyles (13), Abalde, Deck (13), Tavares (16) -equipo inicial-, Kramer (8), Procida (2), Hezonja (10), Maledon (6), Garuba (7), Llull (10) y Feliz. PARCIALES: 20-27, 25-21, 23-25 y 15-22. ÁRBITROS: Calatrava, Manuel y Sánchez Mohedas. ELIMINADOS: Robinson, minuto 37. INCIDENCIAS: 7.588 espectadores en el Príncipe Felipe.

Triple de Bell-Haynes para que se termine el partido con 83-95 para el Madrid. El Casademont lo ha intentado hasta el final pero no ha podido con Tavares y compañía. Nueva exhibición de Yusta con 30 puntos y pitada final para los árbitros.

No anota de tres Jaime, corre Lyles, 80-95

Bombita de Yusta, 80-93, 30 puntos para el capitán

No anota rápido el Casademont, tampoco lo hace luego el Madrid

Triple de Deck, lo para Ramírez para que su equipo no se deje llevar hasta el final, 78-93 a 1.30

Otro tapón de Tavares y anota Campazzo a la carrera, 78-90

Falta de Campazzo, tiros para Dubljevic. Anota los dos, 78-88

Lyles tras rebote ofensivo y, además, es falta de Robinson, la quinta. Jugada de tres, 76-88

Falta de Miguel, tiros para Maledon. Anota uno, 76-85