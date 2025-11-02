Jesús Ramírez: "Hemos salido parados del vestuario y al final no teníamos batería"

Jesús Ramírez, entrenador de Casademont Zaragoza, ha lamentado que su equipo haya salido "parado" tras el descanso, lo que les ha puesto el partido muy cuesta arriba y, aunque han sido capaces de reaccionar el final, se les ha hecho largo.

"Hemos salido del vestuario parados, aunque hemos demostrado que el carácter está ahí. A cinco minutos del final nos hemos quedado sin mentalidad y sin batería", ha explicado Ramírez al finalizar el encuentro.

El técnico catalán ha felicitado en primer lugar al Real Madrid por su triunfo y ha agradecido el apoyo que les han dado los 7.588 espectadores que han estado en las gradas. "Hemos estado otra vez juntos y los hemos sentido y notado y, por momentos, hemos visto que vamos en la dirección correcta", ha subrayado.

Uno de los errores que Ramírez cree que han cometido ante los madridistas ha sido el "tratar de contrarrestar, leer y ejecutar muchas propuestas que hacía el Madrid y eso ha sido demasiada penalización".

"Hemos olvidado jugar un poco más sueltos y con más confianza y acabar alguna situación generada desde una buen predisposición. Tenemos que buscar el balance entre lo que tenemos delante y ser nosotros mismos de una manera más natural y llegaremos a explotar más cosas", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que ha habido cosas que le "han gustado y otras que no". El miércoles les espera un partido "muy importante" ante Falco en Hungría de la Copa FIBA Europa.