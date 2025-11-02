Yusta y Bell-Haynes sobresalen por encima del resto. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Yusta

Monstruoso | 9 | Lideró al equipo con 30 puntos, puso en pie al pabellón.

Bell-Haynes | 8 |

Líder. Gran partido el suyo en un día en el que el equipo necesitaba puntos.

González | 5 |

Trabajador. Las faltas le condicionaron desde el principio.

Robinson | 4 |

Eliminado. Asomó con cuentagotas y poco pudo hacer en defensa, cometió cinco faltas.

Dubljevic | 4 |

Voluntarioso. Ante Tavares todo el mundo es pequeño y Dubi apenas pudo sumar seis puntos.

Spissu | 4 |

Limitado. No está a su mejor nivel físico y eso le lleva a cometer demasiados errores.

Rodríguez | 5 |

Desdibujado. La energía del charrúa no fue suficiente en esta ocasión.

Stevenson | 4 |

Flojo. Es cierto que no tuvo muchos minutos, pero no anotó ni un punto.

Fernández | 6 |

Complemento. Buenos minutos del canterano, no se arrugó ante nadie.

Soriano | 2 |

Desaparecido. Pocos minutos y muy poco rendimiento del dominicano.

Langarita | - |

Recurso. Salió 57 segundos antes del descanso, sin tiempo para nada.

Traoré | - |

Convocado. La ausencia final de Stephens le llevó al banquillo para completar la convocatoria.