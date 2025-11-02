CASADEMONT ZARAGOZA
Yusta y Bell-Haynes sobresalen por encima del resto. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Yusta
Monstruoso | 9 | Lideró al equipo con 30 puntos, puso en pie al pabellón.
Bell-Haynes | 8 |
Líder. Gran partido el suyo en un día en el que el equipo necesitaba puntos.
González | 5 |
Trabajador. Las faltas le condicionaron desde el principio.
Robinson | 4 |
Eliminado. Asomó con cuentagotas y poco pudo hacer en defensa, cometió cinco faltas.
Dubljevic | 4 |
Voluntarioso. Ante Tavares todo el mundo es pequeño y Dubi apenas pudo sumar seis puntos.
Spissu | 4 |
Limitado. No está a su mejor nivel físico y eso le lleva a cometer demasiados errores.
Rodríguez | 5 |
Desdibujado. La energía del charrúa no fue suficiente en esta ocasión.
Stevenson | 4 |
Flojo. Es cierto que no tuvo muchos minutos, pero no anotó ni un punto.
Fernández | 6 |
Complemento. Buenos minutos del canterano, no se arrugó ante nadie.
Soriano | 2 |
Desaparecido. Pocos minutos y muy poco rendimiento del dominicano.
Langarita | - |
Recurso. Salió 57 segundos antes del descanso, sin tiempo para nada.
Traoré | - |
Convocado. La ausencia final de Stephens le llevó al banquillo para completar la convocatoria.
