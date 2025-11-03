Carlos Cantero, antes de que el Casademont visite al Venezia: "Firmo el partido aburrido del año pasado"

Difícilmente olvidable es el encuentro que la pasada temporada protagonizaron el Reyer Venezia y el Casademont Zaragoza en tierras italianas. En un partido caótico, rocambolesco y plagado de errores por ambos lados, las aragonesas superaron por un pírrico 39-44 a las italianas y consiguieron su objetivo de clasificarse para el play in de la Euroliga. Un resultado que le valdría a Carlos Cantero para mañana. "Firmo el partido aburrido del año pasado. Se te queda guardado en la memoria por la poca anotación. Intentaremos que sea un partido más vistoso, pero más que el juego bonito hay que llevarse la victoria".

Además, dada la extrema competitividad que hay en el grupo, recuperar el basketaverage sería clave. "Todos los partidos son decisivos; pocos se están resolviendo por poco más de cinco puntos; es una igualdad tremenda. Queremos recuperarlo, pero sobre todo queremos llevarnos la victoria. Cuanto más igualado es un grupo, más importantes son los averages; cuatro puntos a priori no son muchos, pero la igualdad te hace pensar que lo primero es la victoria. Hay que llegar a los minutos finales con ventaja en el marcador e intentar mantenerla", valoró el técnico instantes antes de poner rumbo a Italia.

El madrileño podrá contar con sus 12 jugadoras. "En el plano físico estamos bien. El domingo fue día de descanso, hoy toca viaje y cuando lleguemos a Italia haremos una sesión y tendremos vídeo. Toca seguir", subrayó un Cantero al que no le preocupa el exigente calendario: "Hicimos una buena pretemporada pensando en este comienzo tan intenso. Ahora solo toca corregir esos detalles que nos diferencian de ser un buen equipo o un equipo normal".